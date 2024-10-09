媽媽辛酸｜兒子打機成癮電腦知識高　家長屢次提升手機監控失敗求救

▲ 新一代孩子打機成癮電腦知識高，家長要不斷追趕及提升手機監控，非常辛苦。（iStock圖片）

【育兒心得/機不離手/解決打機成癮方法】朋友的兒子只有十一歲，極愛打遊戲；如果不監督，他可以從床上睜開眼睛那一刻開始，一直打到晚上睡覺。即使在上課時候也在打遊戲，被老師責罰了許多次。於是，朋友就要規管他了。首先將手機、平板、電腦等鎖在家裏不同角落，可是這又怎難得到兒子呢？他在交出手機前，早已設下探測訊號；無論媽媽把它們藏在哪，他都能輕易找到。若媽媽用密碼鎖，他憑着媽媽手指轉動的幅度，就能猜到密碼。

接着，朋友替電子產品設下密碼，每部儀器的密碼都不同，且每隔幾天就轉換，虧得她能記憶無誤！可是「虎母無犬子」，兒子憑着偷看、觀察指模、推理和記憶，總能猜到密碼。於是，朋友利用家長監控應用程式，預設熒幕時間；但這個屏障也常被兒子攻破。若媽媽預設的熒幕時間是下午兩點至五點，他只需要把電子產品的時間改為下午兩點至五點，就能夠無時無刻地打遊戲了；朋友隔了好些日子才發覺這件事情。另外，兒子又能利用家中電視機的網絡入侵，讓自己能上網打機（詳情我也聽不懂）。

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朋友怒氣沖沖地走去手機店，向那裏的職員投訴：「你們這些家長監控、熒幕時間，簡直形同虛設！我家十一歲孩子，都能輕易攻破，一點用也沒有。」於是，手機店職員馬上把問題報告總部。經過多番研究後，設定了新措施堵塞漏洞。「道高一尺，魔高一丈」，聰明的兒子永遠不乏新方法，讓自己自由自在地打遊戲；而聰明的媽媽也鍥而不捨，每隔一陣子就把手機和平板拿去手機店，跟職員們討論如何堵塞新漏洞。兒子每天都跟媽媽和手機店職員鬥智鬥力，媽媽既成了專家，兒子更成為製造商的強勁對手。我們一眾電腦盲媽媽，聽得目瞪口呆。

最近一次家長監控又失效了，朋友去商店跟職員研究，結論卻是：「你讓他用的手機和平板型號太舊了，所以未能使用最新版本的操作系統；不如你給他買個新手機吧。」究竟是兒子太聰明的緣故，還是手機製造商的策略陰謀？真是把媽媽迫得哭笑不得了。

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