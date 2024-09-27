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搭飛機禁忌｜男乘客行為不檢致航班折返重罰近10萬　9大禁止行為騷擾空姐隨時坐監

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發布時間： 52 分鐘前

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一名澳籍男士承認在飛機上行為不檢，導致航班被迫返航，被法院罰款約4.8萬港元，兼需向航空公司支付近4.8萬港元的燃油費。（iStock圖片）

一名澳籍男士承認在飛機上行為不檢，導致其乘坐的航班被迫返航，被法院罰款9,000澳元（約4.8萬港元），兼需向航空公司支付接近9,000澳元（約4.8萬港元）的燃油費。以上罰款當然不屬懲罰性判罰。要知道一架裝滿燃油的民航客機被迫返航，必須在空中傾倒燃油，浪費航空公司大量金錢；該航班其後更被取消，航空公司要花費人力和金錢重新安排改航和酒店住宿。若錯不在航空公司，為何要航空公司承受這些費用呢？

法院的判決，正警告乘客在飛機上造成任何騷亂的個人行為，會被追究責任。

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同場加映：空姐揭乘客被拒絕登機的9大理由

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全日本空輸集團（ANA）和日本航空集團（JAL）於本年六月宣布制定《防止顧客騷擾政策》，任何乘客若違反規則會被勸止、請落飛機甚至報警交法院判決。以上政策清楚列明不接受乘客以下九大騷擾行為：

一、言語騷擾（包括粗言穢語、否定能力的侮辱、歧視、誹謗、中傷。例子：「你這個笨蛋」「你這麼肥，竟然可以做空姐」。

二、威脅性的言論。例子：「我要打你」、「我真想殺了你」。

三、要求太多。例如要求超出規定的賠償金或升級，甚至要工作人員「跪地磕頭」。

四、暴力行為。包括毆打、推擠、抓肩、拍手、丟東西、潑飲品、揮舞雨傘等會讓員工感到身體和生命受威脅的行為。

五、妨礙業務的行為。包括重複無理詢問導致服務嚴重中斷。

六、進入員工業務空間。例子：擅自闖入或賴在職員的工作場所。

七、欺騙行為。包括撒謊、偽造登機證、虛假聲明。

八、損害航空公司和職員信譽的行為。例子：在網絡上發表虛假內容。

九、性騷擾。包括偷窺、偷拍、猥褻行為。

搭飛機禁忌｜日兩大航空公司修訂9大禁止行為　騷擾空姐隨時坐飛機變坐監

撰文 : 藍海寧 資深空姐

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