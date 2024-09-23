繁忙媽媽｜9月開學是學童媽媽的噩夢 返學放學忙得只剩下半條命
撰文： 鄧藹霖
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
舉凡是家裏有小孩子的，九月是噩夢月。
悠閒的暑假過去了，全家大小都要迅速歸位，全面投入九月開學新軌道。不僅是小孩，就連大人們的神經都繃得特別緊，孩子的校服、新鞋子、球鞋、運動服、書包、新書、食物盒……每個細節都不容許出錯呀！
可是，姑勿論家長是如何的努力，孩子於九月適應期中，仍然會出岔子，最頭痛的是每個早晨孩子賴床不願起來上學去。
對於不少家庭來說，大清早已是噩夢的開端，孩子賴在床上大吵大鬧，就是不願起來。媽媽慌了，使勁抱起孩子送到洗手間去，洗面、刷牙的簡單事情都像拉牛上樹，孩子就是不合作。吃早餐嘛，孩子睡不夠根本就沒有胃口吞下一啖麵包，媽媽急了，罵兩句孩子卻放聲大哭！一邊忙於幫孩子拭眼淚，校車就快到了，遲了落樓校車不等人了……單是一個早晨，媽媽已只剩下半條人命。
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好不容易才等到孩子放學回來了，媽媽有太多的疑團要盡速問個清楚：「點呀？上學快樂嗎？」「老師喜歡你嗎？」「你被編入精英班嗎？」「你霸到好位置嗎？睇黑板清楚嗎？」「你乖嗎？」
孩子關心的事宜，跟媽媽的總是有很大的差距，有孩子回家哭起來，原來未能跟最好的同學編坐一起，對小孩來說這是大事。有小孩回家悶悶不樂，原來是很恐懼有殺人王稱號的老師當上了班主任。有小孩回來時臉色差勁，媽媽以為發生了大事，豈料小孩回答：「我暈車浪呀！」
不打緊，九月總會熬得過，家長與小孩也會適應過來的。
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