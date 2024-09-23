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打擊走私｜39歲巴西女旅客非法進口瀕危鯊魚魚翅　判囚12個月

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 48 分鐘前

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檢獲的雙髻鯊魚翅。（政府新聞處圖片）

一名39歲巴西女旅客因非法進口瀕危鯊魚魚翅，今日（23日）在區域法院被裁定罪名成立，判處監禁12個月。

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該名旅客去年11月23日從巴西經埃塞俄比亞飛抵本港。經海關攔截及轉介，漁護署人員在其15箱寄艙行李內發現《保護瀕危動植物物種條例》（第586章）管制的乾魚翅，而她未持有任何有效的《瀕危野生動植物種國際貿易公約》文件。

漁護署人員隨即檢取行李內逾450公斤乾魚翅作進一步調查，經詳細檢驗證實該批魚翅涉及多個鯊魚物種，當中約100公斤屬《公約》附錄II物種的鐮狀真鯊、長鰭真鯊及雙髻鯊魚翅，價值約44萬元。漁護署遂以非法進口瀕危物種檢控該名女子，今日在區域法院被裁定罪名成立。法庭以18個月為量刑起點，被告因認罪而獲扣減三分之一刑期，被判監禁12個月。

漁護署發言人說，其餘檢獲的魚翅均屬《公約》列明物種，惟其時未受《公約》或《條例》管制。由於該等魚翅屬犯罪行為的一部分，漁護署已根據《條例》向法庭申請充公，並獲批准。

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