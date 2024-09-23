  • 26°C
香港時間：2024923日 (一) 22:18
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 企業強人 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

臨床研究｜大灣區臨床研究所第四季投入服務　港大醫學院任營運機構

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 企業強人 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

(資料圖片)

去年度施政報告提出建立大灣區臨床試驗所，醫衞局昨日公布，第三季透過公開招標選定港大作為營運機構，計劃今年第四季進駐河套區的中央援港應急醫院，並於港深創科園的濕實驗室大樓落成後進駐。

港大校長張翔及醫學院院長劉澤星均欣悉獲選為營運機構。張翔表示，會以高水平的醫療專業及創新醫學研究支持香港建設國際創科中心。劉澤星則指，推動建立一站式臨床試驗支援平台，全力提升臨床試驗能力及規模。

早前獲英國藥企阿斯利康計劃進駐的港深創科園，再有新發展。醫衞局表示，施政報告提出的「大灣區臨床試驗所」，預料第四季在河套區的中央援港應急醫院全面投入服務，並計劃待創科園濕實驗室大樓再遷入。

醫衞局表示，今年第二季成立公司，並於第三季透過公開招標選定由香港大學李嘉誠醫學院負責營運。試驗所有限公司由政府全資擁有，以有效督導營運機構的工作和監管試驗所的運作。試驗所會與深圳園區的「粵港澳大灣區國際臨床試驗中心」合作，推動臨床試驗網絡合作，亦支持香港逐步邁向藥物註冊第一層審批。目前創科園第一批次發展規劃，細分為兩個階段，兩階段各自有兩幢濕實驗室落成。當局暫未有明言，大灣區臨床試驗所確實位處大樓位置。

醫衞局局長盧寵茂今年年中接受本報訪問時指，兩間大學醫學院臨床試驗中心受國際藥廠青睞，不過貢獻病人量較小，希望試驗所統籌兩間大學、公立醫院、結合大灣區龐大病人數量，提升研究的速度及效能。盧寵茂當時透露，藥械通是藥廠進入內地市場的誘因，會於試驗所下設真實世界研究中心，協助藥廠於內地進行藥物註冊。

港大校長張翔指，榮幸獲選為試驗所的營運機構，以其高水平的醫療專業及創新醫學研究支持香港建設國際創科中心，配合國家發展大局。醫學院院長劉澤星表示，欣慰本港臨床科研體系邁入新里程，將協調和統籌香港公私營的臨床試驗資源，推動香港建立一站式臨床試驗支援平台，全力提升臨床試驗的能力、效率、規模和認受性。

首階段創科園有4幢濕式實驗室，其中兩幢預料今明兩年即將落成。(港深創新及科技園網頁)

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

巴士大媽車廂高談闊論聲浪騷擾其他乘客　車長廣播打出12個字完美K.O
巴士大媽車廂高談闊論聲浪騷擾其他乘客　車長廣播打出12個字完美K.O
急症室最長等候時間（09月23日 時間08:05）
急症室最長等候時間（09月23日 時間08:05）
國泰飛機糾紛｜內地女搭國泰椅背挨後遭港夫婦辱罵　林日曦畫圖提解決方案人人開心
國泰飛機糾紛｜內地女搭國泰椅背挨後遭港夫婦辱罵　林日曦畫圖提解決方案人人開心
學霸仔女︱過度活躍症細仔英國大學法律系畢業　單親媽龔慈恩3大育兒法教出兩學霸
學霸仔女︱過度活躍症細仔英國大學法律系畢業　單親媽龔慈恩3大育兒法教出兩學霸
黑色素瘤｜女子腳甲現0.3cm黑線　揭患皮膚癌王「黑色素瘤」　留意3大表徵恐屬癌變風險
黑色素瘤｜女子腳甲現0.3cm黑線　揭患皮膚癌王「黑色素瘤」　留意3大表徵恐屬癌變風險