臨床研究｜大灣區臨床研究所第四季投入服務　港大醫學院任營運機構

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去年度施政報告提出建立大灣區臨床試驗所，醫衞局昨日公布，第三季透過公開招標選定港大作為營運機構，計劃今年第四季進駐河套區的中央援港應急醫院，並於港深創科園的濕實驗室大樓落成後進駐。

港大校長張翔及醫學院院長劉澤星均欣悉獲選為營運機構。張翔表示，會以高水平的醫療專業及創新醫學研究支持香港建設國際創科中心。劉澤星則指，推動建立一站式臨床試驗支援平台，全力提升臨床試驗能力及規模。

早前獲英國藥企阿斯利康計劃進駐的港深創科園，再有新發展。醫衞局表示，施政報告提出的「大灣區臨床試驗所」，預料第四季在河套區的中央援港應急醫院全面投入服務，並計劃待創科園濕實驗室大樓再遷入。

醫衞局表示，今年第二季成立公司，並於第三季透過公開招標選定由香港大學李嘉誠醫學院負責營運。試驗所有限公司由政府全資擁有，以有效督導營運機構的工作和監管試驗所的運作。試驗所會與深圳園區的「粵港澳大灣區國際臨床試驗中心」合作，推動臨床試驗網絡合作，亦支持香港逐步邁向藥物註冊第一層審批。目前創科園第一批次發展規劃，細分為兩個階段，兩階段各自有兩幢濕實驗室落成。當局暫未有明言，大灣區臨床試驗所確實位處大樓位置。

醫衞局局長盧寵茂今年年中接受本報訪問時指，兩間大學醫學院臨床試驗中心受國際藥廠青睞，不過貢獻病人量較小，希望試驗所統籌兩間大學、公立醫院、結合大灣區龐大病人數量，提升研究的速度及效能。盧寵茂當時透露，藥械通是藥廠進入內地市場的誘因，會於試驗所下設真實世界研究中心，協助藥廠於內地進行藥物註冊。

港大校長張翔指，榮幸獲選為試驗所的營運機構，以其高水平的醫療專業及創新醫學研究支持香港建設國際創科中心，配合國家發展大局。醫學院院長劉澤星表示，欣慰本港臨床科研體系邁入新里程，將協調和統籌香港公私營的臨床試驗資源，推動香港建立一站式臨床試驗支援平台，全力提升臨床試驗的能力、效率、規模和認受性。

▲ 首階段創科園有4幢濕式實驗室，其中兩幢預料今明兩年即將落成。(港深創新及科技園網頁)