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香港經濟｜李家超：香港正處於經濟轉型期　各界要識變求變、推動產業升級轉型

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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李家超在香港潮屬各界慶祝國慶七十五周年酒會致辭。(政府新聞處圖片)

二十屆三中全會指出，要發揮「一國兩制」制度優勢，健全香港在國家對外開放中更好發揮作用機制。特首李家超今日（23日）表示，香港正處於經濟轉型期，各界都要識變、求變，推動產業升級轉型，期待各位潮屬鄉親積極善用聯繫網絡，繼續在社會發揮影響力，助力香港實現高質量發展，為中華民族偉大復興，全力貢獻香港力量。

李家超今日（23日）出席香港潮屬各界國慶七十五周年酒會表示，潮籍鄉親是建設香港社會的重要力量。潮州人向來以勤奮拼搏、勇於創新見稱，不少潮籍鄉親來到香港之後，在這裏建立了個人事業，成就卓越，致力服務社群，同時不忘家鄉，關心故里，竭誠為香港、為家鄉的發展貢獻力量。

李家超：潮屬各界積極舉辦地區盛事  提振香港經濟

他說，香港潮屬各界一直團結居港鄉親支持特區政府依法施政，弘揚以愛國愛港為核心、同「一國兩制」方針相適應的主流價值觀，推動愛國主義教育，又關心社會民生，積極舉辦地區盛事，提振香港經濟，為香港繁榮安定作出的貢獻。

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