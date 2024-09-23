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大熊貓來港｜中央送港大熊貓料周四專機抵港　獸醫專家隨行監察狀況

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發布時間： 55 分鐘前

最後更新： 49 分鐘前

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大熊貓樂樂盈盈2007年4月，由專機運抵香港機場，漁護署獸醫登機檢疫後，由專車送往海洋公園。（資料圖片）

中央政府送贈本港一對新大熊貓，據悉最快本周四（26日）抵港。消息指，一對大熊貓將由四川成都坐國泰專機來港，期間由獸醫團隊等專家隨行，以便餵飼及監察大熊貓身體狀況。出發前在四川當地會有歡送儀式，抵港後會送到海洋公園，展開30日隔離檢疫，料最快今年底同市民見面。據了解，海洋公園會迎接一對大熊貓，但當天未必安排大熊貓曝光。

一對即將來港的大熊貓，年齡介乎5至8歲，行政長官李家超等人7月到四川，選定一對新大熊貓，並落實來港安排。消息指，四川當地會有歡送儀式，而一對大熊貓最快本周四啟程來港，之後入住海洋公園。

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特製運輸箱運送　減外在環境干擾　

早前國泰航空表示，將負責今次運送大熊貓的任務，指其運送特殊貨物的專業知識，會悉心接載兩位「特別貴賓」來港。

翻查資料，大熊貓樂樂和盈盈2007年4月26日，由四川臥龍來港，一對大熊貓經過舟車勞頓，下午4時許抵港香港國際機場，隨即以特製網箱運送一對大熊貓，登上經過消毒處理的運輸車，並由警隊護送往海洋公園。

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據了解，當局對今次運送大熊貓亦相當緊張，會由獸醫等專家團隊隨行來港，並盡量減少運送期間，外界對大熊貓的影響，因此與當年樂樂盈盈來港時一樣，未必會安排其現身，直接到海洋公園進行隔離檢疫，並檢視其身體狀況。

特首料今年底安排見面　命名活動市民參與

李家超上周二（17日）在行會前表示，大熊貓將在今個月底到港，之後進行隔離檢疫，及後亦需要起碼1個月去適應環境，會聽從專家意見，以確定同市民見面的日子，「我心目中希望在年底前我們有機會見到大熊貓，但要視乎牠們的狀態、健康情況，或者適應情況如何，我相信大家都會明白專家意見是重要的。」

海洋公園主席龐建貽早前接受本報專訪時亦透露，會為一對新大熊貓及一對港產大熊貓寶寶舉辦命名活動。園方早前已派飼養員到四川，讓大熊貓熟習其聲音和氣味，又安排牠們改吃由廣州竹子，代替四川的竹子，以便習慣在港生活。

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