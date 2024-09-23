董之英遲報名｜董之英校方深夜聲明：校董會尊重學體會決定　不會就事件提出上訴

【董之英中學 / 學界足球比賽 / 張勇邦】「足球名校」仁濟醫院董之英紀念中學因遲交報名表，將缺席學界足球比賽，日前亦遭主辦方香港學界體育聯會裁定上訴失敗。董之英校方深夜發出聲明，指學校法團校董會尊重學體會決定，不會就事件提出上訴。

仁濟醫院董之英紀念中學聲明如下：

就本校因逾期報名而使學生未能參與學界沙田及西貢區甲組足球賽事事宜，特此作出以下聲明︰

1. 有關香港教育工作者工會(教工會)於上周六(9 月 21 日)所發的新聞稿，本校已於同日整理所需資料並以信件形式回覆教工會，教工會隨即在翌日(9 月 22 日)於其Facebook 專頁向公眾說明已收到本校提交的補充資料，並承諾會作公平處理。

2. 本校歡迎及配合教育局介入調查，期望及早得知調查結果，以釋除公眾對是次事件的疑慮。

3. 關於中國香港學界體育聯會(學體會)於上周六(9 月 22 日)議決不接納本校逾期報名申請一事，本校法團校董會尊重學體會決定，不會就事件提出上訴。

4. 本校一直致力培育香港足球精英運動員，儘管本屆未能如願參與沙田及西貢區足球精英賽事，本校仍繼續秉持初心，大力推動學界及青少年足球發展，未來發展規劃包括已開展的中國香港足球總會十年發展計劃（2023-2033）、港超聯球隊標準流浪梯隊合作項目及安排學生參與不同界別的高水平足球賽等。

仁濟醫院董之英紀念中學

謹啟

2024 年 9 月 23 日