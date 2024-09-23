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北角開槍案｜蕭澤頤：精神病患者與否亦適用於開槍指引　初步認為警員有跟隨

社會

發布時間： 45 分鐘前

最後更新： 37 分鐘前

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(資料圖片)

北角早前發生警員開槍案，38歲患思覺失調，一直於公院覆診及有社工跟進的男子，疑襲擊母親及妻子，於家人報案後警員到場，事主手持菜刀及鉸剪衝向警員，被開槍擊中胸部不治。男子的妻子及兄長昨日(22日)到警察總部投訴，認為警員不應瞄準男子的要害位置開槍，致其死亡。

警務處處長蕭澤頤今日(23日)表示，理解死者家屬的傷痛，對死者家屬致以深切慰問。他強調，對使用槍械有嚴謹指引，警員會定期進行訓練，初步認為警員作出的決定有根據使用槍械的指引。

他表示，對事件非常重視，港島總區重案組會提交報告予死因庭，並提議盡快作出研訊。他亦指，不應標籤精神病患者，無論是否精神病，亦會跟從使用槍械的指引，盡快避免警員、第三者、任何人、有嚴重受傷及可能死亡的機會。

精神健康諮詢委員會委員、香港心理學會副會長張傳義向傳媒表示，當時的環境，不論要作出任何決定同樣艱難，「去問是對還是錯，其實是於事無補。」

張傳義認為，警方應就與精神上無行為能力人士設立特定守則或方案，避免同類事情再發生，相關指引宜有清楚的處理流程，並且盡量實在及仔細，直至將涉案人士送院及收隊，避免只靠每一名警員的應變能力。

 

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