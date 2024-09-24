天氣預報｜天文台料今日初期雨勢頻密　東北季候風逐漸緩和

▲ 天文台料今日初期雨勢頗大 （資料圖片）

本港連日驟雨，天文台表示，位於南海北部的低壓槽會在今日（24日）靠近廣東沿岸，該區有驟雨及雷暴。天文台預測，今日多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢較為頻密。氣溫介乎25至29度，吹和緩至清勁偏東風，漸轉吹和緩東南風。

一股東北季候風昨日影響華南，而一道低壓槽亦為廣東沿岸帶來驟雨。天文台表示，本港昨早天氣稍涼，錄得最低氣溫23.4度，是今年入秋以來的最低紀錄。昨午雨勢更為頻密，多處地區錄得超過20毫米雨量。

天文台指，隨後兩三日驟雨逐漸減少，部分時間有陽光及炎熱。明日（25日）天色稍為好轉，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎26至31度。

▲ 天文台九天天氣預報

天文台料，在海南島附近的低壓區有較大機會移向華南西部沿岸。同時，現時影響華南的東北季候風會逐漸緩和。隨著低壓槽減弱及高空反氣旋逐漸增強，本周中後期廣東沿岸驟雨減少，天色較為明朗，而高溫亦會在內陸地區觸發驟雨。預料一股偏東氣流會在周末期間為廣東沿岸帶來驟雨，而另一股東北季候風會在下周初至中期影響華南。

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