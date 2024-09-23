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設備事故｜手術燈事故後曾稱增聘醫學工程師　事隔年半當局稱招聘進行當中

社會

發布時間： 17 分鐘前

最後更新： 12 分鐘前

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聯合醫院一手術燈去年2月墜下，引起關注。(資料圖片)(生產商圖片)

去年年初，公立醫院曾發生多宗工程事故，包括聯合醫院一支手術燈墜下。事後醫管局成立「檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會」，並提交23項建議。主席溫文儀曾表示，醫療儀器維修保養需增聘一倍醫學工程師，不過由於行業人手不足，未有透露確實時間表。

直至伊利沙伯醫院早前為66歲男病人，進行小腦動靜脈畸形栓塞治療手術期間，一部由醫療儀器生產商西門子生產的血管造影機，未有正常釋出X光射綫，為病人止血的生物膠水，於儀器屏幕中亦未有正常顯示流向。醫生立即停止手術，並發現病人小腦血管出血，情況危殆。

有記者今日於醫管局大會後(23日)問及，招聘醫學工程師的進度。醫管局行政總裁高拔陛表示，已經在進行當中，不過專職做醫學工程師的人數不多，「一直加人、一直招聘之中」。他表示，伊院事件是因為某一品牌某一部機的設計，生產商正進行細緻數據分析，需要遲一步才有結果。

醫管局行政總裁高拔陞去年已經表示，明白現時不同行業都出現人手短缺的情況，形容「人才唔容易請」，如果發現招聘人手的進度未如理想，會引入更多資訊科技系統減低工作量、進一步提升工作效率。

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