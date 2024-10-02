十分關愛基金會  以愛助貧困兒童贏在起跑綫  支援貧富學童課後託管  提供多元課外活動

香港的貧富懸殊問題嚴重，根據政府統計處資料顯示，每4個兒童就有1個是貧窮兒童。慈善團體十分關愛基金會一直關注學童的教育問題，希望透過課後支援成長計劃服務，幫助缺乏家庭照顧及低收入家庭的學童，提供優質、多元的課後託管服務，為學童在成績、品行、個人自理能力上，帶來改變，以愛幫助貧困兒童贏在起跑綫。

成立於2007年的十分關愛基金會（基金會），於去年開始與天主教小學合作，舉辦為期6年的「十分關愛天主教-友伴同行成長計劃」，為5間小學，超過100名學童提供課後成長支援計劃，由退休教師、大學生擔任導師及助教，陪伴貧窮學童渡過課後時光。

十分關愛基金會副主席蘇達文（David So）透露，不少貧窮家庭的父母都忙於工作，根本無法接送他們放學、指導功課。部分從事酒樓、餐廳等服務性行業的家長，更可能在晚上10、11時才下班回家，「學童在課後無人看顧，獨留在家不單有機會發生意外，獨自出外玩耍，更容易學壞，令學業成績下滑，更重要的是可能埋沒了他們的天賦，白白浪費了學童的寶貴的童年！」

▲ 基金會相信讓貧苦學童接觸更多元的學習活動，能幫助他們的發展潛能，建立正面價值觀和態度。

▲ 友伴同行成長計劃，向小學生提供每天2 至3.5 小時的課後支援服務。

▲ 2023年10月3日至今年6月期間，與5所天主教小學合作，包括慈雲山天主教小學、石籬聖若望天主教小學、天主教佑華小學、聖伯多祿天主教小學及天主教領島學校，合辦「十分關愛天主教 – 友伴同行成長計劃」。

學術、趣味並重 培養學童自理能力

有見及此，基金會就希望透過計劃，一方面讓家長可以安心工作，改善貧困家庭的生活狀況，另一方面是希望為學童提供有質素的課後支援成長服務，蘇達文表示：「我們的課後支援服務讓同學放學後能繼續留校，我們並會提供茶點，同學們享用過並稍作休息後就開始做功課和溫習。我們的專業導師會從旁指導功課，解決學術疑難。完成約2小時的學術部分，導師就會帶領同學參與各種活動，例如棋藝、互動說故事等，培養興趣。臨離開前，導師會教導同學收拾、打掃課室，從小培養他們的自理能力，責任感與個人品格。」

▲ 活動過後，學童都要自己收拾清理，從而培養出責任感。

蘇達文指出有家長曾向他透露，參加計劃後，學童的學業成績大有進步，一家人的關係也大大改善，「家長下班回家後，毋須再督促子女做功課，可專注關心他們的學園生活，拉近了彼此間的距離。更有學童學懂照顧自己，不用再三催四請，就自動自覺刷牙洗臉，再上床睡覺，家長與學童的生活都輕鬆了！」

3大特別課程 學習實用知識

有別一般課後託管服務，基金會的友伴同行成長計劃，提供多個特別課程，好讓學童能夠學習課堂以外的知識和技能。特別課程的內容十分豐富，包括互動、實踐和應用，通過講座、討論、角色扮演、遊戲教育、實驗、藝術創作，讓學童深入了解各個範疇的知識。

▲ 以工藝美術課程激發學生創意，啟發他們的潛能。

3大單元的課堂的主題分別是金融及金錢概念和家居安全知識、STEM科學實驗、工藝美術課程。蘇達文十分感謝幫助設計特別課程的幾位年青義工，「參與我們課後支援服務的義工很多為成績優異的名校中學生, 既有本地中學學生, 亦有國際學校學生。作為助教, 他們就像學童的大哥哥、大姐姐一樣，從學童的需要出發，設計出一系列實用又有趣的特別課程。當中更有教授學童貸款等金融概念，好讓他們從小認識金錢，從而更懂得珍惜及善用得來不易的一分一毫。」

去年帶頭創立和設計特別課程、現已到英國升讀高中的莊元鼎（Ethan Chong）同學分享，「香港學校的教育普遍缺乏解決疑難、獨立思考和實際試驗等元素。我和其他義工助教都希望能夠透過特別課程，為參加課堂的小學生提供多元化並涵蓋不同範疇的指導課程，讓他們接觸更多有趣的學習題材，從而激發他們對追求知識的興趣。」學校、家長和學生對於特別課程的回饋都十分正面，對於課程的將來和持續性，莊同學表示，「我們的義工助教對於各自負責的課程題材都充滿熱誠，因此到目前為止課程的成效都非常理想。未來我們希望能夠吸納更多對兒童教育有興趣的義工加入我們的團隊， 一同為解決香港貧窮問題出一分力。」

▲ 一班義工助教包括特別課程發起人莊元鼎(右二)與參加課程的小學生。

▲ 學童在STEM 科學實驗課通過有趣的互動體驗科學。例如透過經典的實驗紙火山、熔岩燈等，提高對科學的興趣，為未來的學習建立基礎。

▲ 在特別課程中，學生學習與金錢相關的概念和理財知識，包括儲蓄、貸款和債務，以及慈善捐贈和金融詐騙等。

從小種下義工種子 祈盼薪火相傳

蘇達文回想自己求學時已擔任基金會的義工，「當時的義務工作較為輕鬆，我在陪伴學童到海洋公園遊玩的過程中發現，原來不少貧苦學童從未去過海洋公園。原來只需要少少的幫助，就可以讓這些貧苦學童有更愉快的童年，有更美好的未來。」他又呼籲退休老師、大學生加入他們的義工導師行列，好讓友愛陪伴計劃能推廣至更多學校，讓更多學童受惠。

▲ 蘇達文透露，目前協助基金會運作的所有委員均屬義務性質，不收分毫，務求把行政開支減至最低。

十分關愛基金會，由一班白手興家的本地企業家組成。基金會的組成緣起自他們爭相結賬未果，繼而將賬單的10%作為捐款。蘇達文與這一班創會成員，均希望當日凝聚關愛力量的初心能發揚光大，期望籌得更多善款，將計劃擴展至天主教教區的55 所小學，惠及社會上更多有需要人士，好讓貧富的一群也能贏在起跑綫上。

捐款：https://bit.ly/3MGUdNJ

成為義工：https://bit.ly/47p4lEc

(特約)