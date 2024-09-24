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請病假｜請病假遭上司拒絕30歲全勤女員工強忍不適上班　僅20分鐘暈倒留院兩日不治

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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請病假遭上司拒絕，30歲全勤女員工強忍不適上班，僅20分鐘暈倒留院兩日不治。

【病假／職場文化／工作／結腸炎／壞死性小腸結腸炎／醫療證明】泰國一名30歲全勤女員工，因身體不適向公司申請延長病假，卻遭上司拒絕，她因擔心失去工作，於是強忍不適上班，未料上班僅20分鐘後便暈倒，最終送院搶救2日後不治。

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請病假｜請病假遭上司拒絕

綜合泰媒報道，泰國30歲女子May因請病假遭拒後病逝，她的一名同事匿名在Facebook群組發帖，公開May與上司的對話内容截圖，譴責其上司拒絕她的病假申請，迫使她在身體極度不適的情況下工作，又拒絕她早退，間接導致其就醫時間延遲並引致死亡。

請提供醫療證明，你已經休假幾天了。你要求醫療證明，現在她給你的，只有她的死亡證明。

該名同事之後刪去了帖文，但已有人將之記錄下來。雖然暫未能確定上司是否真的施予了壓力，不過May的死亡在網上引起極大關注，不少網民都要求當局調查公司是否有忽視員工福利及健康的可能，並呼籲要審查該公司的病假政策及員工整體待遇。

然而，也有部分網民不滿醫院的操作，指May的病情如此嚴重，為何會讓她出院，並質疑醫院是否有延誤診治之嫌。

更多相關報道：病假驚魂丨女子請病假在家中睡覺休息　突驚見「老闆站在床前」：嚇到不敢動

請病假｜擔心失去工作强忍不適上班

據了解，May來自素可泰府（Sukhothai），生前是北欖府某大型電子廠的員工，工作記錄良好，之前從來沒有請過假，也沒有缺勤記錄。據May的一位朋友透露，她在9月5日因身體不適請假就醫，結果被診斷患有結腸炎，並開了醫療證明，住院4天接受治療。

不過出院後，May的病情沒有好轉，仍然非常難受，她決定再休息兩天，於是聯絡上司希望可以使用9月10日至12日的休假權利。到了12日傍晚，May的病情進一步惡化，甚至進食也有困難，於是她向上司表示想延長1天病假。

惟上司拒絕了她的假期申請，並指她已經請了很多病假，如需請假則必需出示另一份醫生證明。由於擔心自己可能會失去工作，May在9月13日強忍不適繼續上班，結果上班僅20分鐘後就暈倒在地上，隨即被緊急送往醫院搶救。

據她朋友表示，May曾表示因為連續數天的病假，所以再請假並非易事。她於5日剛開始發病時，被醫生告知是大腸炎，但她再次被送入院時就發現炎症已波及子宮，且腹腔有膿液，之後更發現其腸臟潰爛。May最終於15日下午4時40分搶救無效，因結腸炎而離世。

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請病假｜當局將調查事件

周一（16日），May生前就職的公司發出公告，哀悼May的離世，並表示會展開相關調查。而北欖府公共衛生辦公室副主任Rungsan Wongboonnak表示，將對此案進行調查，並向醫院索取更多有關患者治療的資訊。

May的55歲父親Amarin表示，May一直努力工作養家糊口，他會將May的遺體帶回家鄉火化。而May的1名親戚Yongyut Suthichart指，他雖不是親叔叔卻是看着May長大，May是非常愛家人的孩子，因為不想讓父母擔心，也沒有告訴家人病情。

同場加映：大腸癌的成因

大腸癌的高危因素包括：

  • 高動物脂肪和低纖維(如蔬果)的飲食習慣
  • 缺乏運動
  • 家族中曾有人患上大腸癌或遺傳性腸病
  • 結腸長期發炎（又稱潰瘍性結腸炎）或長出息肉

同場加映：初期大腸癌3大警號+4大常見症狀

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同場加映：預防大腸癌食物湯水＆12種預防大腸癌食物

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