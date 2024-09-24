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東張西望丨土瓜灣阿伯扮失平衡抽水　隨街「鹹豬水」女街坊人心惶惶

社會

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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《東張西望》報道土瓜灣一帶出現阿伯疑「鹹豬手」事件。

TVB節目《東張西望》昨晚（9月23日）報道有網民於網上發文指，土瓜灣一帶近半年出現一名年約90多歲的長者，每日游走街頭，並常常借故扮失平衡，故意用手輕撞路過的女性，而且對象不分年齡。

一位在土瓜灣工作的女士表示，早前在店外調校電視時，被該名阿伯用手輕擦她的臀部，該女士指當時街上人流不多，自己當時亦踏前一步讓路給伯伯。

但從閉路電視可見，伯伯見到該女士移動位置後，亦隨即向該女士行近一步，再用手擦過對方臀部，行為似乎屬故意。該女士即上前警告伯伯，但他扮聽不懂對方的說話。

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網民發文指，土瓜灣有個阿伯常扮失平衡，故意用手輕撞路過的女途人。

東張西望丨多名女途人被抽水

原來區內不少女街坊早對伯伯的行為早有所聞，據悉他常扮「不小心」撞到女途人胸部及臀部，而且目標不分年齡。有曾被摸的中年婦人接受《東張西望》訪指：「明顯㗎，不過佢已經行咗去，咁我……通常我哋都唔會出聲。」另外有男街坊指，留意到伯伯每次經過女士身旁便有所行動。

《東張西望》攝製隊亦到土瓜灣拍攝伯伯，發現他他在短短10分鐘路程，「撞」到7、8名女途人，而且動作十分純熟，而伯伯「不小心」碰到的全為女性，當有男途人靠近，他卻會避開，所以「撞」到女途人似不是巧合、無心。

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東張西望丨阿伯發難罵黎寬怡

而且伯伯每當有女士走過眼前，定必特別留意並打量全身，攝製隊拍攝時，他行過髮型屋見有穿短褲的女客人，更站在門口透過玻璃望對方。除此之外，攝製隊還影到阿伯亂過馬路、隨處小便。

《東張西望》向陸偉雄大律師問有關問題，他表示如果證明伯伯非失平衡下誤觸他人身體，而有故意非禮的意圖，最高刑罰要入獄10年。

節目臨尾由主持黎寬怡上前訪問阿伯，問他故意撞人的目的，他突然激動辱罵黎寬怡稱：「你喺度做乜嘢呀，喺度講……講乜X呀？」。事件未完，節目預告在今晚（9月24日）會播出黎寬怡追訪伯伯內容，以及上門訪問阿伯家人的片段。

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