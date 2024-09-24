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網購注意｜淘寶停用順豐送貨僅留菜鳥　網民憂：無得用智能櫃？【附最新順豐集運指南】

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 54 分鐘前

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即睇仲可以用順豐方法！

【淘寶/順豐快遞/菜鳥/直運/集運/官方集運/智能櫃/網購平台】順豐快遞以其穩妥快捷的服務而受到廣泛好評，特別是在運送貴重物品時。但近日淘寶宣布將停止向香港用戶提供順豐的直運和集運物流選項，僅保留菜鳥的物流服務，並在9月19日起生效，令不少順豐忠粉感到失望。

最新影片︰

湊得輕鬆啲
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網購注意｜淘寶順豐決裂

自9月19日起，將不再有順豐提供的「直運快捷-菜鳥」和「集運快捷-菜鳥-順豐」，淘寶用戶的選擇變得有限，目前僅剩「直運標準-菜鳥」和「集運標準-菜鳥」兩種選項，已完成下單的集運訂單則不受影響。淘寶方面表示，此舉是為了「滿足市場需求並持續保障客戶消費體驗」，不少網民對此表示可惜，認為順豐的物流服務更為可靠，尤其是在送貨過程中，順豐的送貨員會親自將包裹交給客戶，而非僅僅放在門外。此外，順豐智能櫃的遍布設置，提供24小時取件服務，讓用戶在取件上更加方便。

最新順豐集運指南:

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    網購注意｜順豐仍可用集運方法

    儘管淘寶官方移除了順豐的選項，用戶仍可透過順豐速運的App進行集運，只需要在淘寶下單時填寫順豐的中轉站地址，並在順豐系統中登記貨件單號，過程雖然繁複，但對於想繼續使用順豐服務的用戶來說，仍是一個可行的選擇。用戶需下載「順豐速運」App或在微信公眾號註冊，獲取中轉站地址，然後在淘寶購物時填寫該地址。貨件寄出後，用戶可在順豐App中選擇「貨物預報」，填寫物流單號及貨物資訊。

    所有包裹到達倉庫後，用戶可以選擇合併貨物，並選擇送到香港地址或順豐智能櫃。而部分淘寶店家與官方集運合作，提供「包郵到香港」的優惠，在這種情況下，若選擇第三方物流如順豐，從轉運倉到香港的費用仍需支付。因此，對於物流收費不確定的情況，用戶應直接向店家查詢。

    網購注意｜使用順豐集運的步驟指南

    • 步驟 1：註冊並登錄

    下載「順豐速運」SFHK APP，並註冊新用戶賬號。
    也可以通過微信搜索「順豐集運」公眾號進行註冊。

    • 步驟 2：網上購物

    進入順豐集運公眾號首頁，點擊「中轉站地址」。
    選擇流向後，點擊「一鍵複製」以獲取中轉站地址。
    在淘寶上選擇你想要購買的商品，並在收件地址欄貼順豐集運倉地址，然後提交訂單。

    • 步驟 3：包裹預報

    返回順豐集運公眾號首頁，點擊「貨物預報」。
    選擇流向，填寫商家的物流單號及商品信息。

    • 步驟 4：合併貨物

    當所有購買的貨件到達倉庫後，選擇「合併貨物」，以你希望的方式將包裹送到香港地址或順豐智能櫃。

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