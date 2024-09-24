GU四度聯乘日本潮牌Undercover　設計師最愛《綠野仙蹤》印花衞衣$99

身為快時尚之首的UNIQLO近日動作多多，找來前Givenchy創作總監Clare Waight Keller推出UNIQLO：C系列和當上品牌的創作總監。

而在香港，今年會有4間全新及翻新店舖開幕，即將的12月更和同系的GU將齊齊進駐啟德零售館，可見雖說經濟不景氣，但售價吸引而產品又有一定質素的服裝在市場上仍有可為，再加上如果和著名時裝設計師合作推出聯乘系列，實在不愁沒有銷量，看看已經不下一次和GU合作的日本時裝品牌Undercover，新一季的聯乘系列又再火速上架。

▲ Tee。（$99/圖片品牌提供）

剛上架的這個系列已經是Undercover設計師高橋盾的第四次和GU結緣，設計上經常糅合了藝術、音樂和非主流文化元素的Undercover，沒有因為和快時尚品牌合作而偷工減料，新系列延續「KOSMIK / NOISE」概念（意謂日常生活中令人愉悅的噪音），將典型UNDERCOVER的服裝風格放諸在GU中。

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例如突顯衣服反面由內而外穿的設計，又式是藉著拉鏈而更改受裝長度的細節等。至於合共20件項目中，哪一個是設計師高橋盾的推薦？大家不妨看看圖中便自有答案。

產品查詢：2320 5268

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