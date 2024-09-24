阿嬌復胖︱43歲鍾欣潼最新狀態曝光　脹爆身形似水桶引熱議：胖過瘦過但沒醜過！

▲ 43歲鍾欣潼曝光最新狀態 脹爆身形似水桶引熱議：胖過瘦過但沒醜過！

【鍾欣潼/阿嬌/復胖/體重反彈/身形暴脹/瘦身/減肥/keep fit】女神疑似又復胖！現年43歲的鍾欣潼（阿嬌）不時因身形變化而成為網民熱議話題，在參加內地真人騷《乘風破浪3》時積極修身的阿嬌顏值重回全盛期，展現零死角的美貌；但近日她出席活動卻被發現身形暴脹，再引起網民討論。

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阿嬌在9月23日出席澳門一場表演活動，根據在場民衆拍攝的相片，阿嬌與女主持一同站在台上，體型明顯比身旁的女主持脹出一個碼，且整個人顯得圓潤又矮小，未知是拍攝角度問題抑或當日的穿搭不適合所致。

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而阿嬌的最新狀態被網民發佈到社交平台後，脹爆身形隨即引起討論。有很多人對阿嬌善變的身形表示疑惑，指她似乎難長期維持fit爆狀態：「她總是忽胖忽瘦」、「她真的好容易發胖」。不過，就算阿嬌時胖時瘦，都不影響其靚麗顔值；有網民在分享變胖的阿嬌後稱讚：「我阿嬌胖過，瘦過，但是沒有醜過！」

曾荷爾蒙失調體重達高峰

2021年，阿嬌亮相內地節目《怦然心動20歲》時驚現雙下巴及脹卜卜臉龐，全身明顯發福圓碌碌，隨即成為網民關注對象；更有路人及粉絲拍下她身形發胖的照片，在網上熱烈討論。當時，阿嬌的好姊妹阿Sa曾在活動上代為回應，指阿嬌身體很健康，只是最近荷爾蒙失調才會有變化。另外又有報導指，阿嬌身形發福是因接拍了電影，由於事前要簽保密協議，故不能透露太多；阿嬌亦曾向媒體表示為了增磅，每天最少要吃5餐。

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半年激減30磅重返20歲

2022年，阿嬌為參加《乘風破浪3》積極修身，在節食和做運動雙管齊下，成功在半年內勁減30磅，顏值重回全盛時期，重現「瓜子臉」及「螞蟻腰」，與在參加《怦然心動20歲》時的腫脹身形比較猶如判若兩人。

當時明顯瘦了一碼的阿嬌狀態回復大勇，頻頻在微博上載自己的瘦身成果，當中包括她居家時面尖尖的鏡前自拍、無懼死亡角度的躺拍，還有運動時大露「牙籤腿」及「螞蟻腰」的側拍。阿嬌更自揭最新體重數字，顯示僅45.5公斤，約一百磅左右，與半年前體重高峰期比較，大減近30磅。

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而在減肥運動中，阿嬌迷上近年大熱的普拉提（Pilates）。從教練課上的照片可見，阿嬌身穿運動内衣及瑜伽褲、扎起辮子全素顏示人，氣色仍非常不錯。她在教練的教導下做出普拉提動作，只見其手臂肌肉結實；雖然未操出腹肌，不過腰部十分纖瘦，引來網民大讚：女神歸位！

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5天排濕毒高營養湯水減肥法

據了解，阿嬌能擁有45.5kg的身型，除了平日積極運動之外，還有專業營養師為她設計每日餐單；她又曾用「5天排濕毒高營養湯水減肥法」keep fit，飲食重點如下：

連續5天，每天都要飲一種不同的肉 ，例如雞、海鮮或豬煲成的湯，做法沒有限制。

每天最少要吃3個蛋白，早、午兩餐一定要吃一小碗米飯或廣東米粉，不飽肚則可加肉但不能甜及炸。

在菜方面要愈綠愈好，晚飯前喝營養湯，多菜少肉，一定要戒甜及酒。所有瓜類、筍類、豆製品都不能吃。

如果餐與餐之間肚餓，可以吃滷肉、滷蛋白、生黃瓜及生蕃茄以代替水果。

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