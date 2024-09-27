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食用安全｜懷孕29周準媽媽誕死胎羊水驗出李斯特菌　引產兼敗血症疑1飲食出事

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 29 分鐘前

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【海鮮／雪櫃／高燒／發燒／敗血症／引產／懷孕】食用雪藏食物有風險！內地杭州一名懷孕29周孕婦發高燒送院，經檢查後發現胎兒心跳停止急需引產，未料術後女子再出現敗血症及感染性休克。醫生經進一步追查，發現對方數日前曾直接食用雪櫃冷藏海鮮，疑因此感染一種惡菌肇禍。醫生指出，這類細菌於低溫環境下仍可存活，甚至繁殖，對4類人更尤其危險，應多加注意。

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Sick問識答｜產後氣血差恐致嚴重脫髮？醫師拆解3大生髮穴位+食材

食用安全｜突發高燒胎兒心跳停止  女子引產後再罹敗血症

綜合內媒及《中國藍新聞》報道，該名女子因突發高燒而被緊急送往急症室，醫生發現她除了發高燒外，更出現不規則宮縮，超聲波檢查發現胎兒心跳停止，故緊急為其進行引產手術。

不料術後，女子出現了敗血症及感染性休克，醫生隨後採集子宮腔內羊水進行細菌培植、尋找病因，結果發現她的體內含有單核細胞增生單增李斯特菌（Listeria Ｍonocytogenes）。仔細詢問下，女子才回想起幾日前，曾進食未經加熱便直接從雪櫃取出的冷藏海鮮，疑因此造成李斯特菌感染。

相關內容：【李斯特菌】孕婦食生菜沙律魚生女嬰一出世即染李斯特菌  醫生：嬰兒或會大腦受損

食用安全｜李斯特菌低溫下仍可存活繁殖 拆解4大高危染病族群

醫生解釋，李斯特菌可透過受污染食物傳播，食用後細菌便會透過消化道感染人體，這類細菌可於0至4℃冷藏環境生長繁殖，在-20℃低溫環境下仍可存活1年。大眾普遍感染原因往往是未有徹底加熱食物，繼而進食到受污染食品，而李斯特菌對於以下4類人尤其危險，孕婦受感染後更可致流產、早產，嚴重甚至造成胎兒死亡：

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食用安全｜預防李斯特菌感染7大方法

本港食安中心解說預防李斯特菌感染的7大方法：

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食用安全｜9大高風險食物

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