結業潮｜MOS Burger兩周內連執2分店　進駐香港18年網民分析2大結業原因

▲ 進駐香港18年的MOS Burger，在兩周內連執2分店。

【結業潮/MOS Burger/摩斯漢堡/連鎖快餐店】日本人氣連鎖快餐店MOS Burger（摩斯漢堡），可說是不少港人的集體回憶，但最近短短兩星期內，相繼有2間分店結業，包括尖沙咀K11 Art Mall及灣仔英皇集團中心分店。有網民大呼不捨，卻有人認為結業是「合理」，食物「難食」同時，服務態度欠奉是「死因」之一。

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結業潮｜MOS Burger連執2分店

位於尖沙咀K11 Art Mall分店早於9月10日已結業，該店在2022年12月才正式開業，當時更率先推出「烤雞珍珠堡」慶祝，可惜開業不足兩年無奈結業。

日前，有網民發現，灣仔英皇集團中心MOS Burger分店門外，貼上結業告示，指該店於9月20日結業，並感謝食客一直的支持，即在短短兩星期內，MOS Burger就有兩間分店結束營業。

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結業潮｜網民分析結業原因

有網民在討論區發文表示不捨，「好傷心，佢好食過麥記多多聲。但因為貴所以唔多人食」；不過，亦有網民分析MOS Burger結業「事出必有因」，直指不感可惜之餘，更形容食物「難食」，出品遠不及當年。

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結業潮｜MOS Burger創業逾50年

MOS Burger創立於1972年，以日本傳統飯糰與西式漢堡結合而成的「米漢堡」聞名，目前在全球擁有超過1,700間分店，2006年由日本擴展業務到香港，至今接近20年，在香港擁46間分店，遍佈港九新界。當年，在觀塘apm廣場開設香港第一間分店，開業半年仍然有排隊人龍。

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MOS Burger不時都會推出各種優惠吸引食客，如長者日、一日限定、中秋節、父親節、母親節等節日優惠，而且有多款限定新漢堡，如月見照燒牛肉漢堡、山盛漢堡、菜摘燒肉堡等，吸引不少食客粉絲。惟跟同類型快餐店相比，網民認為MOS Burger價錢較高，加上食物質素不穩定，令食客卻步而選擇其他快餐店。

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