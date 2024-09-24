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親子自助餐｜香港W酒店自助餐買二送二優惠　人均$266起歎海鮮/燒羊排骨/榴槤焦糖燉蛋

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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香港W酒店自助餐買二送二優惠，人均低至$266起。

【自助餐優惠/自助餐/Buffet/香港W酒店/酒店/美食優惠】放假想一家人相聚歎美食，酒店自助餐是個好選擇。香港W酒店推出自助餐買二送二優惠，人均$266起即可品嚐全新「百味匯萃自助餐」，任食海鮮、烤天使粉紅蝦、砂鍋香辣魷魚、榴槤焦糖燉蛋等美食。優惠於今日（24日）中午12時起在KKday開售，即睇詳情！

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自助餐優惠｜香港W酒店自助餐買二送二

香港W酒店推出全新「百味匯萃自助餐」，精選美食包括以藤椒調味的經典川菜，如藤椒鉢鉢炒雞、炒蝦和其他海鮮青口、螺肉等菜式。其他熱葷有烤天使粉紅蝦、大蝦煙肉比目魚卷、砂鍋香辣魷魚、泡椒酸湯小黃魚等。「重口味」人士必試新彊孜然燒羊排骨，燒羊卷等滋味美食。至於小朋友最愛的甜品，選擇亦十分豐富，包括雜果千層酥、酥皮金黃酥脆、抹茶紅豆巴斯克燒芝士蛋糕、士多啤梨忌廉捲蛋、榴槤焦糖燉蛋等。

自助午餐逢星期一至五連果汁無限暢飲，星期六日及公眾假期連汽泡酒、紅白酒及果汁無限暢飲。自助晚餐逢星期一至四連果汁無限暢飲，星期五至日及公眾假期連汽泡酒、紅白酒及果汁 無限暢飲。

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自助餐優惠｜香港W酒店自助餐優惠詳情
預訂日期：9月24日12:00至9月30日23:59
適用日期：9月25日至10月31日
用餐地址：香港九龍港鐵九龍站柯士甸道西1號香港W酒店KITCHEN

【KKday 買二送二】「百味匯萃」自助午餐連無限暢飲
用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價：
星期一至五 $1,172/4位，平均$293/位（原價 $2,148/2位）
預訂網站：【按此連結】

【KKday 低至65折】「百味匯萃」自助午餐連無限暢飲
用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價：
星期一至五 $366/位（原價 $537/位）
星期六至日及公眾假期 $479/位（原價 $658/位） 
預定網站：【按此連結】

【KKday 買二送二】「百味匯萃」自助晚餐連無限暢飲
用餐時間：18:00 – 21:30
優惠價: 
星期一至四 $1,916/4位，平均$479/位（原價 $3,512/4位） 
星期五至日、公眾假期及前夕 $1,988/4位，平均$497/位（原價 $3,644/4位）
預定網站：【按此連結】

【KKday 低至65折】「百味匯萃」自助晚餐連無限暢飲
用餐時間：18:00 – 21:30
優惠價: 
星期一至四 $599/位（原價 $878/位） 
星期五至日、公眾假期及前夕 $621/位（原價 $911/位）
預定網站：【按此連結】

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