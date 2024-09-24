心絞痛｜70歲肥媽心肌痛見暈　急停工入院通波仔【附醫生拆解8種心絞痛位置】

【肥媽／心絞痛／心肌痛／暈倒／血壓高／通波仔】肥媽突發入院通波仔！現年70歲的肥媽透露近日心臟健康亮紅燈，曾血壓飆升致暈倒，求醫終揭心臟血管梗塞，需要入院通波仔。有醫生指出，若身體有8個位置疼痛，可能與心臟有關；在1種情況後出現胸悶劇痛，建議要盡快求醫妥善處理。

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心絞痛｜肥媽急入院通波仔 術前拍片宣布停工

現年70歲的肥媽（Maria Cordero）昨日（23日）在其YouTube頻道上載影片，透露近日覺得身體不適，日前因為心肌痛，血壓飆升導致心臟劇痛，更一度見暈。入院檢查後被醫生建議做通波仔手術，故宣布停工兩星期。

我心臟塞啊，有一日心肌痛，痛到好緊要，出晒汗、暈呀。再度血壓好高，氧氣好低。

影片中，肥媽躺在病床上，戴上墨鏡及口罩拍片交代身體狀況，指「呢兩日嘅Facebook、YouTube、WeChat我就唔得閒做啦，我好返先，我做完手術唞吓先，然後再同大家見面，唔好意思。」她亦答應網民術後會恢復更新，拍片報平安，故粉絲們無須擔心。

影片下有不少藝人和粉絲留言，祝肥媽早日康復、身體健康。近日忙於拍攝《中年好聲音》的肥媽，雖然工作忙碌，但飲食和生活上比以前更注重健康。她在社交平台上不時分享健康食譜，亦分享自己減肥心得，僅僅140日就減走80磅。

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心絞痛｜8大位置劇痛 恐心肌梗塞先兆

天津三甲醫院心血管內科副主任王星醫生曾在「小紅書」發佈影片分享病例，指出8大上身疼痛同位置，與心臟病存在著關係。醫生續指， 如果痛楚是在活動、運動、勞動或勞累後出現，並有胸悶、胸痛、牙痛、頭痛、肩臂痛、肚痛或是呼吸不順等不適症狀，且持續幾分鐘後才緩解，就不要掉以輕心。 皆因這些不適都是心肌缺血的徵兆。若沒有妥善處理，有可能會導致心肌梗塞。

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