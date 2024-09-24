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結業潮｜AEON日式便當店10月初全線結業　Bento Express全場壽司8折優惠

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2024/09/24 12:14

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AEON日式便當店Bento Express宣布10月初全線結業。

【Bento Express by AEON/日式便當店/結業潮/結業優惠】Bento Express by AEON香港店全線結業！AEON位於青衣的Bento Express日式便當店，為全港最後一間分店，主打日式食品及飲料。近日該店舖宣布將於10月3日結束營業，意味Bento Express將全線結業。

結業潮｜玩具界巨頭新華行傳結業　逾10萬件全新玩具大平賣【附商品詳情】

Bento Express結業｜青衣Bento Express宣布10月初結業

近日有市民於Facebook群組「AEON關注組」發文，指位於青衣的Bento Express by AEON貼上「結束營業通知」的告示，宣布因業務更改，該店的最後營業日為10月3日，又預告「全新業態即將進駐」。店內正進行優惠推廣，全場壽司拼盤8折發售。

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Bento Express結業｜曾開設多間分店 現僅餘青衣門店

Bento Express by AEON是為日式便當專門店，提供低膽固醇、低鹽、低糖及高纖的日式食品及飲料外賣服務。店家每天新鮮烹調多款美食，如日式熱食、沙律、關東煮、串燒及炸物等。品牌曾於大圍、尖沙咀、堅尼地城、香港大學站、青衣等開設分店，而現時只剩青衣門店。

Bento Express結業｜店舖開店多年 網民指支撐至今已「好犀利」

不少網民對店舖結業感可惜，「唔捨得，平時成日都會買佢個飯團做早餐」、「雖然唔平，但會趁佢減價嘅時候去買」、「又少咗個選擇」，有人指品牌可以支撐到現在實屬不易、「好犀利了，2007年開第一間到現在先結業」。對於「全新業態即將進駐」的消息，有網民猜測可能將會開設KOMEDA咖啡店。

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