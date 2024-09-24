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高空擲物｜高空擲物全樓驗DNA 　路人被砸中慘致腦震盪　真兇翌日搶先自首

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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內地江西省近日發生一宗高空拋垃圾事件，造成一名路人輕微腦震盪。

【高空擲物／高空拋垃圾／DNA／腦震盪／後遺症】高空擲物除了破壞環境，更隨時有可能危害途人。內地江西省近日發生「高空拋垃圾」事件，一名居民駕車路過社區時被砸中導致輕微腦震盪。警方接報之後要求全棟樓的住戶驗DNA，與被丟下的垃圾進行比對，結果隔天便有人主動投案自首，陳述自己的罪行。

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綜合內地媒體報道，事發地點為江西貴溪市一個住宅區，一名居民在社區路面駕電動車，經過時突然被從天而降的垃圾砸中，所幸事主當時戴著頭盔，因此並未受傷，但頭部就受到輕微腦震盪。

警方接報就事件展開調查，不過由於該社區並未安裝閉路電視，且沒有目擊證人，在偵破案件上有一定難度。警員於是決定將高空丟下的垃圾送往鷹潭司法鑑定中心鑑定DNA信息，並聯合社區工作人員逐門逐戶走訪，上門採集該大樓所有住戶的DNA進行比對，同時告知居民，如果願意主動承認，並如實供述自己的罪行便屬於投案自首，可從輕發落或減輕處罰。

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結果事發翌日、DNA報告尚未出爐便有一名男住戶前往警局自首，並供述了自己的罪行，目前已被警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

根據香港法例，如有人自建築物掉下任何東西，或容許任何東西自建築物墜下，以致對在公眾地方之內或附近的人造成危險或損傷者，即屬犯罪，最高可處罰款1萬元及監禁6個月。

更多相關報道：高空墮物｜馬鞍山頌安邨12歲男童 　涉高空墮物落網　40歲母疏忽看管兒童被捕｜附頭部受傷5大後果

同場加映：頭部受傷5大後果

如不慎因高空墮物擊中頭部，後果可大可小。由於頭部內充滿各種重要器官，受傷後果可導致腦部受損、腦震盪等情況，醫院管理局於「醫院管理局健康指南」中提及5大頭部受傷後果：

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顱內出血：瘀血積聚可致腦壓上升及引致死亡。
腦部受損：外力經傳送攻擊腦部，引致腦部組織受損，嚴重腦損傷可引致腦部機能故障及死亡。
腦震盪：腦神經系統出現短暫失靈，例如短暫的不省人事或失憶。

出現5大惡化徵兆須立即送院

如果傷者情況嚴重，建議應盡快送院診治；如果出現暈迷，可讓傷者保持半臥姿態，保持氣道暢通，除非因為呼吸困難，應該盡量避免移動傷者；如果有傷口，可於患處施壓以制止出血。

醫管局建議，出院後如果患者出現神智不清、抽筋痙攣、劇烈頭痛、嘔吐及行為錯亂等情況，就可能顯示傷者情況惡化，必須即時將傷者送回醫院。

傷後或會出現「頭部傷後綜合症」

部份傷者在頭部受傷後，或會出現「頭部傷後綜合症」，傷者會將持續某些後遺症狀，部份症狀會於數月內自動消失，但部份傷者症狀可能持續較久，但一般分為以下6大症狀：

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