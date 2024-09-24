不幸海難｜「英國比爾蓋茲」遇船難亡　外媒爆詭異內情：遊艇內藏絕密訊息

【比爾蓋茨／Bill Gates／Mike Lynch／海難／水龍捲／貝氏號／風暴／沉船】超級遊艇「貝氏號」（Bayesian）於8月19日沉沒，事件導致7人死亡，包括有「英國比爾蓋茨」之稱的59歲科技業大亨Mike Lynch及其18歲女兒Hannah。而更詭異的是，Mike Lynch的前公司拍擋Stephen Chamberlain亦竟在船難同日死亡，令事件變得更撲朔迷離。有外媒近日便爆出「貝氏號」殘骸內可能存有敏感數據，意大利當局已被要求加強安全措施，來保護船隻殘骸。

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據外媒CNN報道，由8月19日事發至今，遊艇殘骸仍未正式打撈上來的原因， 可能與遊艇內或許存有敏感數據有關。有消息人士指，富豪Mike Lynch轄下的多間公司與英國、美國和其他情報部門均有聯繫，由於他本人生前非常謹慎，因此習慣將存有機密資料的硬盤保存在遊艇安全艙內的防水保險箱中。據了解，硬盤經過「超級加密」，其中含有多種高度機密訊息，包括賬戶密碼以及其他類型的敏感數據。「貝氏號」殘骸預計未來幾周將進行打撈上岸，以便進行刑事調查。

儘管「貝氏號」遊艇並沒有安裝「黑盒」或航行數據記錄儀來記錄船隻系統數據或船艙內音頻，但遊艇內部有關的監控和數據已交給調查人員，以確定「遊艇在風暴襲來後16分鐘內沉沒」原因。

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有參與搜索的潛水員表示，當地執法部門已由最初擔心有人覬覦遊艇上的昂貴珠寶和其他貴重物品，轉為擔心外國政府包括俄羅斯和中國對殘骸的興趣，因此已提升保安要求，對遊艇進行嚴密看守，包括水上和水下監視。不過，意大利檢察官Ambrogio Cartosio則指，潛水員目前尚未於船上尋獲任何個人物品，包括電腦、珠寶或有關硬碟。

報道稱，Mike Lynch生前通過其創辦的網絡安全公司Darktrace，與英國、美國及其他情報機構有聯繫。英國政府和Darktrace公司的公開訊息還顯示，Mike遺孀曾擔任卡梅倫和文翠珊政府期間的科學、技術和網絡安全顧問。

報道又稱，Mike Lynch是次出海本是為了慶祝於一宗欺詐案訴訟中獲判無罪，更駭人的是，同案中的被告，Darktrace財務副總裁Stephen Chamberlain亦於8月17日遭遇車禍，於8月19日搶救無效離世。

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