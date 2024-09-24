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5孩之家︱全球罕見自然受孕五胞胎平安誕生　新手爸媽獲近百萬生育獎勵

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 30 分鐘前

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南韓年輕夫婦自然受孕五胞胎平安誕生，獲近百萬生育獎勵。

【生育獎勵/南韓/首爾/育兒】南韓首爾聖母醫院日前有五胞胎誕生，分別是三男兩女。這是南韓首宗自然受孕五胞胎而且平安誕生，也屬全球罕見。由於南韓出生率下降，所以這對新手父母在政府的生育獎勵計劃下，將獲贈1.7億韓圜資助(約99萬港元)。

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五胞胎父母三十多歲，居於京畿道東豆川市，在大學時期開始拍拖，去年10月結婚。男方在一所高中任教，女方為教育公務員。女方產檢時發現患有多囊卵巢綜合症，在接受首次排卵治療後自然受孕。五胞胎的預產期在12月，但因腹部早已達到臨盆狀態，加上其患有先兆子癇，無法推遲生產，故在第27周剖腹產下五胞胎。

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5孩之家︱補助領至95個月大

至於上周五剛出生的五胞胎，他們父母可獲東豆川市頒發的生產獎勵金，第一胎獲100萬韓圜(約5,800港元)、第二胎150萬韓圜(約8,735港元)、第三胎250萬韓圜(約1.4萬港元)、第四胎後皆為500萬韓圜(約2.9萬港元)，五胞胎共可領取1,500萬韓圜(約8.7萬港元)。有關獎勵金是以地方貨幣儲值系統「東豆川愛心卡」方式領取。中央政府也有類似的獎勵。

另外，南韓還有胎兒出生後的補助，至11個月大前每人領取100萬韓圜、12至23個月大每人領取50萬韓圜，以及0到95個月大的胎兒每月可領取10萬韓圜的補助。中央和地方政府的各種獎勵和補貼加起來，高達1.7億韓圜(約99萬港元)的獎勵。

而南韓2021年曾有一位人工受孕婦誕下五胞胎，為當地34年來的首宗五胞胎，當時也引發不少關注。

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