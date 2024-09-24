  • 27°C
香港時間：2024924日 (二) 14:38
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港女大鬧台北車站丨女旅客忘記儲物櫃密碼　不滿核實程序發爛渣掟錢：我是有錢人

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

港女大鬧台北車站。

台北是香港人的熱門旅遊點，可是據台灣媒體報道，一名疑為香港人的女旅客在上星期大鬧台北車站，她不斷大吼大叫，並踢儲物櫃、更拿錢丟服務人員，以及向職員稱：「我是有錢人」。

事件發生在本月19日下午3點多，該女旅客忘記了 置物櫃密碼打不開櫃子，尋求服務人員協助，可是不滿置物櫃公司要確認寄物時間和內容物以作核實，但此舉卻令她嫌流程繁複，情緒漸失控。

國泰調椅背風波｜藝人艾威曾機上椅背靠後被騷擾　分享如何以柔制剛化解爭執

點擊圖片放大
+3
+2

台灣網民批評港女行為

該女遊客在車站大吼回答職員詢問，稱：「東西又不是我放的」、「剛才不是告訴你了嗎？灰色！」之後當職員再問是否確定該儲物櫃的行李屬於她時，女遊客不斷大聲地重覆說：「我確定」。

職員為遊客打開儲物櫃，遊客取回行李箱後，又大力踢櫃門。之後職員向該女子徵收費用，她說：「總共多少錢，我是有錢人。」然後把錢掟向職員，部份鈔票掉落地上，而且她邊離開邊在不斷罵。

台灣網民看到有關報道後，普遍對這位香港旅客行為無禮表不滿，覺得職員是為免拿錯行李保障使用者財物，程序正確。而台媒指，職員需要確認寄物人的時間及內容，以確保儲物櫃內的物品是物主。

最新影片推介：余安安專訪

TOPick柴犬追星
我都係爸媽｜余安安回望單親媽媽路不覺虧欠女兒　享受湊孫樂對小朋友有計仔

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

國泰調椅背風波｜藝人艾威曾機上椅背靠後被騷擾　分享如何以柔制剛化解爭執
18:16 2024/09/23
國泰調椅背風波｜藝人艾威曾機上椅背靠後被騷擾　分享如何以柔制剛化解爭執
巴士大媽車廂高談闊論聲浪騷擾其他乘客　車長廣播打出12個字完美K.O
12:59 2024/09/23
巴士大媽車廂高談闊論聲浪騷擾其他乘客　車長廣播打出12個字完美K.O
福田口岸MMA丨兩男疑打尖起爭執打架　職員勸阻無效禍及途人
16:54 2024/09/23
福田口岸MMA丨兩男疑打尖起爭執打架　職員勸阻無效禍及途人

你可能感興趣

國泰調椅背風波｜藝人艾威曾機上椅背靠後被騷擾　分享如何以柔制剛化解爭執
18:16 2024/09/23
國泰調椅背風波｜藝人艾威曾機上椅背靠後被騷擾　分享如何以柔制剛化解爭執
巴士大媽車廂高談闊論聲浪騷擾其他乘客　車長廣播打出12個字完美K.O
12:59 2024/09/23
巴士大媽車廂高談闊論聲浪騷擾其他乘客　車長廣播打出12個字完美K.O
福田口岸MMA丨兩男疑打尖起爭執打架　職員勸阻無效禍及途人
16:54 2024/09/23
福田口岸MMA丨兩男疑打尖起爭執打架　職員勸阻無效禍及途人
網絡熱話 台北

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

巴士大媽車廂高談闊論聲浪騷擾其他乘客　車長廣播打出12個字完美K.O
巴士大媽車廂高談闊論聲浪騷擾其他乘客　車長廣播打出12個字完美K.O
黑色素瘤｜女子腳甲現0.3cm黑線　揭患皮膚癌王「黑色素瘤」　留意3大表徵恐屬癌變風險
黑色素瘤｜女子腳甲現0.3cm黑線　揭患皮膚癌王「黑色素瘤」　留意3大表徵恐屬癌變風險
國泰調椅背風波｜藝人艾威曾機上椅背靠後被騷擾　分享如何以柔制剛化解爭執
國泰調椅背風波｜藝人艾威曾機上椅背靠後被騷擾　分享如何以柔制剛化解爭執
認知障礙症｜常說4句話恐是認知障礙症先兆　認住10大誘因降40%病發率
認知障礙症｜常說4句話恐是認知障礙症先兆　認住10大誘因降40%病發率
國泰飛機糾紛｜內地女搭國泰椅背挨後遭港夫婦辱罵　林日曦畫圖提解決方案人人開心
國泰飛機糾紛｜內地女搭國泰椅背挨後遭港夫婦辱罵　林日曦畫圖提解決方案人人開心