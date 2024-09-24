港女大鬧台北車站丨女旅客忘記儲物櫃密碼　不滿核實程序發爛渣掟錢：我是有錢人

▲ 港女大鬧台北車站。

台北是香港人的熱門旅遊點，可是據台灣媒體報道，一名疑為香港人的女旅客在上星期大鬧台北車站，她不斷大吼大叫，並踢儲物櫃、更拿錢丟服務人員，以及向職員稱：「我是有錢人」。

事件發生在本月19日下午3點多，該女旅客忘記了 置物櫃密碼打不開櫃子，尋求服務人員協助，可是不滿置物櫃公司要確認寄物時間和內容物以作核實，但此舉卻令她嫌流程繁複，情緒漸失控。

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台灣網民批評港女行為

該女遊客在車站大吼回答職員詢問，稱：「東西又不是我放的」、「剛才不是告訴你了嗎？灰色！」之後當職員再問是否確定該儲物櫃的行李屬於她時，女遊客不斷大聲地重覆說：「我確定」。

職員為遊客打開儲物櫃，遊客取回行李箱後，又大力踢櫃門。之後職員向該女子徵收費用，她說：「總共多少錢，我是有錢人。」然後把錢掟向職員，部份鈔票掉落地上，而且她邊離開邊在不斷罵。

台灣網民看到有關報道後，普遍對這位香港旅客行為無禮表不滿，覺得職員是為免拿錯行李保障使用者財物，程序正確。而台媒指，職員需要確認寄物人的時間及內容，以確保儲物櫃內的物品是物主。

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