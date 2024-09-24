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天氣預報｜未來8天持續有雨　周五周六局部地區有雷暴

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發布時間： 2 小時前

最後更新： 56 分鐘前

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黃色暴雨警告信號現正生效。（陳靜儀攝）

香港天文台在上午11時10分發出黃色暴雨警告信號。表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。截至正午12時，九龍東、西貢、港島過去一小時錄得10至30毫米的雨量。

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天文台呼籲，一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹，可能受大雨及水浸影響的市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道；可能受河道氾濫影響的市民應採取適當的預防措施；並留意電台或電視台廣播有關交通情況及其他有關暴雨消息之報告。

一道低壓槽會在今日為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，而在海南島附近的低壓區有較大機會移向華南西部沿岸。同時，現時影響華南的東北季候風會逐漸緩和。隨著低壓槽減弱及高空反氣旋逐漸增強，本周中後期廣東沿岸驟雨減少，天色較為明朗，而高溫亦會在內陸地區觸發驟雨。預料一股偏東氣流會在周末期間為廣東沿岸帶來驟雨，而另一股東北季候風會在下周初至中期影響華南。

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