1胎生2次丨27周胎兒患脊柱裂術後放回母體38周再出世　孕期吃1種補充品助降風險

▲ 英國一名孕婦懷上脊柱裂BB！

英國一位孕媽媽於懷孕6個月時，嬰兒被檢出患有先天性脊柱裂，醫生為胎兒進行完手術後，將其放回母體繼續孕育，B仔變相「出世兩次」！

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脊柱裂胎兒很常見

根據英國《每日郵報》報導，一名23歲孕媽媽於懷孕初期進行產檢，醫生發現BB患有先天性脊柱裂，脊柱裂為最常見的出生缺陷之一，世界各地的發病率約為每一千個初生兒有一個患上此病。

至於先天性脊柱裂是指脊椎管閉合不完全，脊椎骨出現缺口，因而導致脊柱內的神經組織向外突出，致令患病BB出現腦積水、腦膜炎、下肢肌肉萎縮或癱瘓或大小便失禁等。

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▲ 胎兒患脊柱裂為最常見的出生缺陷之一 ！（取自Istock）

嬰孩出生兩次

報導指英國醫療團隊替27周胎兒進修復手術，之後放回母親子宮內繼續孕育，最終嬰兒於38周時「再度」出生，母子平安，B仔至今已經1歲大。

施過手術的B仔背部留下疤痕，兼且患有下疝畸形（Chiari malformation），出生後要動數次手術，修復大腦和脊椎的損傷。

雖然醫生認為B仔沒可能走路，不過母親覺得兒子透過進行物理治療，或有一線希望：「我非常感激這個手術給了他一個能走路的機會」。

▲ 孕婦於妊娠早期要多吃含葉酸的食物！（取自Istock）

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妊娠早期要補充葉酸

許多因素可導致胎兒患上先天脊柱裂，包括家族基因，不過95%的患者父母沒有相關的家族病史，即使在某些家族中，也沒有表現出一定的遺傳特性，另外婦女在懷孕期間接觸的物品，亦會增加風險。此外有研究指出患有慢性病如糖尿病和癲癇的婦女，生育脊柱裂嬰兒的機率亦增加。

至於預防方法，醫學界建議婦女在懷孕前和妊娠早期，可以補充葉酸，有助降低脊柱裂和其他生育神經管缺陷患兒的風險，葉酸主要存在於蔬菜類、全榖和堅果類，如菠菜、韭菜、鷹嘴豆、燕麥、碗豆仁、紅藜、紅豆等。

什麼是脊柱裂？

據香港脊柱裂互勵會的官網稱，「脊柱裂(Spina Bifida)是最常見的一種神經管缺損疾病(Neural Tube Defects, NTDs)，由於受孕首月嬰孩脊柱覆蓋脊髓神經的脊椎骨閉合不全及缺損，令脊髓神經與脊髓膜外露。據了解，全球每1000名初生嬰孩可能會有一名脊柱裂病患者。」

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