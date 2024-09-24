蛟龍號訪港｜中國科研考察船深海一號及蛟龍號首訪港　小學生獲邀上船感自豪驕傲

▲ 政務司副司長卓永興、科大校長葉玉如及多名中小學生獲安排登船參觀。（曾耀輝攝）

搭載「蛟龍號」的中國科研考察船「深海一號」首度訪港，今早（24日）駛入維港，停泊在尖沙咀海運碼頭，政務司副司長卓永興及科大校長葉玉如等人獲安排登船參觀。

蛟龍號載人潛水器於西太平洋海域完成首個由國家支持的國際深海科研考察航次，為期45天，有多國及香港科學家參與，今次亦是蛟龍號亦是首次搭載海外科學家下潛。深海一號及蛟龍號於返航期間首度停靠本港，由科大負責籌辦多項訪港活動。

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多名中小學生也獲登船參觀，其中鄭同學受訪時表示，可以見到科研人員的研究成果，他們這麼辛苦去到西太平洋那麼多地方，希望看看他們研究甚麼、有何新發現。

另一名受邀小學女生以普通話向傳媒表示：「非常驕傲也非常自豪，因為國家頂尖的技術能來到我們香港，能邀請我們，當然這次機會我們兩個也知道是非常難得的，人生沒有幾次，所以也非常激動。」

卓永興在歡迎儀式上致辭表示，今次是中國第一台大深度載人潛水器「蛟龍號」首次訪港，也是中國深海大洋領域科考船相隔18年再訪香港，形容在香港各界積極準備迎接新中國成立75周年之際，標誌着國家在載人深潛科考技術的重大進步，也充分體現中央政府對本港海洋科研發展及生態保育的關心和支持。

卓永興提到，航次科學家將參加由本地大學主辦的「數字化深海典型生境」國際研討會，除了交流科研成果，更可讓更多香港市民，尤其是年青人認識到國家在深海大洋事業中的卓越發展，特區將繼續與內地合作推動深海生物多樣性的保護，並積極發展海洋經濟，提升競爭力及促進永續發展，為香港可持續高質量發展增添新動能。

他亦希望社會各界好好把握是次機會深入了解海洋科學發展，並希望活動能啟發更多香港年輕人投身於深海研究，及積極參與國際深海大科學計劃。

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