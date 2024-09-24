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精彩人生｜詹朗林做金融才俊壓力爆煲賠上健康　轉跑道當藝人再成心靈療癒師

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撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

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詹朗林人生閱歷豐富，而且在每一個崗位也能發光發亮！

【詹朗林/JJ/金融才俊/主持/身心靈療癒師】詹朗林（JJ），一個經常出現在大氣電波的名字，因為他是一位電視節目主持人，同時亦是一位身心靈療癒師、頌鉢師和學生。身兼數職的他過往更是一名金融才俊，過住對物質「一追再追」的生活，最終賺到了財富，賠上了健康，終在數年前毅然放下金融才俊這個身份，轉跑道成身心靈療癒師。

由金融業到娛樂圈，再到自行開工作室療癒有需要的人，外人看來，覺得JJ這種年歲，人生閱歷也太豐富了吧？而且轉行之路也帶點「神奇」呢，身為當時人的JJ卻淡然笑說：「看回過去這40幾年走的路，其實我認為一點也不足為奇。」

身心靈療癒師詹朗林（JJ）。（越玲瓏攝）

精彩人生詹朗林｜英國碩士畢業後踏上金融才俊路

金融才俊這個名銜，跟了JJ十多年，問到當初入行經過，他記憶猶新：「2003年我還在英國，正在想回港還是在英國繼續讀書？因為當時沙士很難找工作，所以我繼續讀書，讀了碩士，是金融分析和銀行體系，2004年就回來香港，很順理成章做金融行業。」

畢業後JJ很快便找到工作，而且有兩個崗位選擇，他笑說：「我就比較反叛一點，喜歡做一些挑戰性高的工作，所以我刻意選了一份沒有底薪的，沒有底薪的工作叫FIA，獨立財務顧問，在當時香港沒有太多人認識，在英國就很流行，流行了很久。」最終他隱瞞家人，放棄了薪金較高的銀行工作。

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精彩人生詹朗林｜一年升四級  四年時間當上總監

不過，向來很清楚自己目標的JJ，給自己定下3個月時間，他說：「因為我記得當時是10月回港，11月正式上班，我的銀行offer就在1月，所以我有兩個月的自由時間，給自己兩個月時間定一個目標做到一條數，而這個數目是夠我蓋過半年的銀行人工，如果不高過，我就離開。」他笑指自己就是這種人，定好的目標就一定要達到：「就這樣我正式入行做獨立財務顧問，直到2019年，差不多15、16年，就離開原本工作，自己開設金融基構、金融公司這樣。」

除了在薪金上達到預期目標，最厲害的是，JJ於2004年入行，短短1年時間已換了4張卡片，因為他1年升了4級，直到2008年，他已正式升做總監，所以「金融才俊」、「年輕才俊」、「少年得志」這些標籤貼在他身上，其實也十分貼切，後來的JJ，更自組公司，並將業務擴展到內地，那年，他才不過30多歲。

詹朗林曾是金融才俊。（IG圖片）

精彩人生詹朗林｜高壓工作賠上健康  機緣巧合加入娛樂圈

在金融界站穩了腳，為什麼又突然加入了五光十色的娛樂圈呢？純粹因為長得好看？JJ則用四字概括：「機緣巧合」。他娓娓道來：「我是一個7天24小時工作的人，很高壓的，因為多少要『追』，人生一定要追什麼目標呢？你賺過百萬年薪，但別人跟你同期賺2百萬，你賺2百萬，我戴的手錶120萬，但一追再追，拿什麼來交換呢？拿身體健康。」

一追再追，結果令JJ賠上了最重要的健康，他表示：「結果內分泌失調，臉部爛掉，眼睛凹陷，長期只睡兩三小時，我覺得我要休息，我休息的時候就放了自己半年假期。」在放假的日子，他去旅行、打拳和做義工，他笑說：「什麼義工？我認為自己最擅長推銷，我拿著汶川地震賑災的衣服，在各大商場做推銷，買吧，只需$138，你買5件可以便宜一點，這都是捐款，沒有問題，很好銷量。」

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就在那段時間，剛巧有電視台去拍攝某一個活動現場，就這樣看中了JJ，再重提舊事，JJ也覺得搞笑：「覺得我這個人口才不錯，你有沒有興趣加入我們電視台做一些客席主持？做什麼的？訪問明星，因為你轉數很快，我說好的好的。」對方再問JJ當時有沒有工作，他即耍手擰頭：「沒有，沒有工作，我怎樣也說沒有工作，因為我沒可能說我有，我是總監這樣。」

JJ曾擔任娛樂主播訪問張敬軒。（IG圖片）

精彩人生詹朗林｜訪問藝人途中被踢爆總監身份

直到一年後，JJ的總監身份才被踢爆，他哈哈大笑說：「我訪問另一個明星，那明星就去了我工作的公司做一個活動，我去到的時候，那公司的主席說詹朗林你為什麼在這裡？就這樣爆了出來，自此大家知我是這家金融公司的總監，哈哈。」當時的JJ還沒有正式離開金融業，但就加入了電視台當娛樂主播，本來是半休息，卻又多了一個身份。

在香港，年輕人要置業，難免需要父幹，但JJ在2008年就靠「自幹」買了第一層樓，卻在2011年胡亂借錢給人，所以沒有了一大筆錢，最後要賣樓，沒有了自置物業，對很多人來說都是一個打擊，JJ卻淡然表示：「因為我不喜歡問人借錢，但我當時又借錢給人，所以最後我要賣樓去還清債項這樣。」但JJ仍自覺是幸運的。

JJ曾瞞住家人選擇沒有底薪的工作。（IG圖片）

精彩人生詹朗林｜2021年真正退下來學佛

沒有了錢，可以再賺，最重要是調整好心態，JJ並沒有停下來，反而再發掘自己更多的可能性，所以對於轉做身心靈療癒師，他自覺沒什麼特別：「其實看回過去這40幾年走的路，其實我認為一點也不足為奇。」他續說：「很小的時候經歷了一個小高峰，追尋了一些東西，跌了下來，2014至2019又經歷一個小高峰，那次沒有跌下來，平了下來，下一次呢？下一次我又要再追？那下一次我又要再追？下一次又要再追？其實我在追什麼？在我腦裡面，我經常冒起一個英文字『Then』，然後呢？」

因此，去到2021年，JJ真真正正退了下來，離開了曾經令他叱吒風雲的金融業，首先成為一個學生去學佛，他說：「學佛就不是在唸經就叫學佛，真的是入去了解書本道德和意義，如果你不是以一個宗教角度看，其實你當是哲學書看，裡面有很多人生道理可以用於我們每日日常當中。」

精彩人生詹朗林｜成為身心靈療癒師後遇難忘個案

由學佛再成為身心靈療癒師，轉眼已3年，接觸過很多的求助個案，當中最令JJ印象深刻的一個個案，就是一名年約40多50歲的中年太太，來找他聊天，JJ不知道她任何背景資料，他嘗試去感受對方有什麼說話想跟他說，然後JJ腦中就突然彈出一些說話：「算吧，媽媽沒有生你氣，不關你的事，我是時候都要離開的，所以媽媽知道你很乖，雪櫃的食物扔掉吧。」

JJ也覺得很奇怪，為何自己會冒出這些說話？然後他便聽到抽泣聲，JJ睜大眼看見那位太太哭到停不下來，就這樣哭了10分鐘。原來她有一個心結過去十多年都解不開，所以才來找JJ，太太透露，就在她工作很忙碌，30、40歲的時候，工作很忙，忘記了家人，恰巧當時她媽媽年紀很大，不小心在家裡跌倒，行動就有少少不便。

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身為長女的她不理媽媽反對，決定送她進老人院，直到有一天，媽媽就致電給她，問她何時再來探望？並透露很想吃魚和蒸排骨，太太當時剛巧被老闆責備，又很忙，就叫媽媽不要煩，就這樣掛了線，但她事後感到內疚，就想周末去探媽媽，所以前一晚預先弄好餸菜，想星期六弄熱再拿去，怎料那天晚上媽媽就在老人院過身了，而魚和排骨就一直放在雪櫃，放了10年。

JJ跟該太太說：「你媽媽真的沒有生你氣，但我們要珍惜眼前人。」於是勸太太不如多留意身邊人和事，包括自己子女，不如一起去旅行，好好珍惜當下，不要再活在過去，最後太太也彷彿懂得了什麼。

JJ說過身心靈療癒師，並不是什麼神奇的職業，但希望透過跟客人聊天的過程，就算改不了客觀環境因素，但至少令對方「轉念」，從而活得更舒暢，在這方面，JJ自己也做到了，的而且確，無論身份怎樣變，不變的是JJ俊朗的外表，近年更多了一份坦然的笑容。

場地：JJ Healing Workshop

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