染髮風險｜天然草本萃取標榜養髮「自然白轉黑」　央視踢爆只是染髮劑內含「硝酸銀」恐損眼呼吸道

▲ 天然草本萃取標榜養髮「自然白轉黑」，央視踢爆只是染髮劑，內含「硝酸銀」恐損眼呼吸道。

【染髮／染髮劑／白髮／黑髮／央視／硝酸銀／有害物質／眼部損傷／呼吸道刺激】人過中年，不少人都會有白髮困擾，因此會選擇將頭髮染黑。近年來，各大電商平台及實體店出現一些宣稱天然草本萃取、無副作用，能輕鬆促使頭髮「白轉黑」的產品。不過，央視近日發現，這些產品都含有害化學物質「硝酸銀」，恐造成消費者眼部嚴重損傷，或引起呼吸道刺激。

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染髮風險｜染髮產品宣稱讓頭髮自然「白轉黑」

據央視新聞「每周質量報告」報道，在電商平台上有一款宣稱能讓頭髮自然「白轉黑」的產品銷售，並標榜其有效成分全部來自草本萃取的多種植物精華，無化學鉛汞成分，不傷頭皮，具有自然養黑護髮的作用，吸引不少消費者購買使用。

而這些產品價格在人民幣10元到數百元不等，全都宣稱不含化學染髮成分，塗抹在頭髮上不用清洗，透過光照作用就能促使毛囊「合成天然黑色素」，將白髮「養黑」，達到「白轉黑」的效果。

記者在北京、廣州等地的化妝品市場調查還發現，一些實體店更將「白轉黑」產品作為主要賣點，以「精華乳」、「養髮乳」、「呵護液」等名稱對外銷售。其中有商店老闆更宣稱，他們所銷售的產品，使用後會促使毛囊黑色素增加，因而可讓白髮從根本上轉黑。

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染髮風險｜「白轉黑」頭髮用產品含有害物質

隨後，記者隨機購買了部分樣品，並送往廣州品質監督檢測研究院化工檢驗部進行檢測。專業人員擠出樣品裡面的膏狀物放置在專用玻璃片上，進行模擬陽光照射加速試驗，6個小時後，這些膏狀物顏色明顯變成棕黑色。

專業人員又依據《化妝品安全技術規範》對樣品中銀離子進行檢測，結果顯示，樣品中銀離子的含量明顯偏高，高達0.4%。

該化工檢驗部正高級工程師譚建華表示，「白轉黑」頭髮用產品中導致頭髮變黑的真正「有效」成分，並非商家所宣稱通過光照作用就能促使毛囊「合成天然黑色素」的產品，而是應在產品中避免使用的「硝酸銀」。

譚建華指，這類「白轉黑」頭髮用產品添加銀離子目的，是利用銀離子的感光特性將頭髮顔色變黑。而這類產品在使用過程中不允許清洗，經過長時間才能達到這種染髮變黑的效果。

染髮風險｜不存在短時間讓頭髮自然「白轉黑」產品

報道指出，相關毒理數據表明，硝酸銀對人體有造成嚴重眼部損傷、引起呼吸道刺激等風險，在「危險化學品目錄」被列為危險性類別。

首都醫科大學藥學院院長王玉記强調，硝酸銀對黏膜的刺激性非常強，若接觸到眼角膜或呼吸道，吸到肺裡，進入人體，對人類整個細胞體系、黏膜都有很大危害，原因在於銀離子是重金屬，是一種要避免接觸的物質。

中國香料香精化妝品工業協會副秘書長兼化妝品部主任劉洋接受央視訪問時表示，改變髮色的產品，在化妝品分類中屬於染髮類的產品。根據協會對目前法規的理解和行業掌握的情況，目前尚無能在短時間內促進白髮自然轉黑的產品，所謂短時間就能讓白髮自然轉黑的美髮用品「根本不存在」。

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同場加映：消委會不含重金屬致敏成分染髮劑

消委會過去便曾對市面上26款聲稱成分「天然」的染髮劑作測試，發現6成樣本含致敏物質或重金屬。當中有7款獲得5星評分，全部不含致敏物質、重金屬和細菌或霉菌，而且均獲5星評分。

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減少染髮傷害7大貼士

本港皮膚科專科醫生胡惠福曾在受訪時指出，7大貼士可減少染髮帶來的傷害：

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