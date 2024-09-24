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公屋輪候｜港媽排公屋8年首兩派50年樓齡單位　終極一派獲和諧式屋邨：好滿意

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 20 分鐘前

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港媽排公屋8年，首兩派50年樓齡單位，終極一派獲和諧式屋邨。

【公屋/公屋輪候/上樓/和諧式公屋/將軍澳/厚德邨/95校網】公屋平均輪候時間長達5.5年，不少家庭苦等多年仍未能獲派心儀單位。近日有港媽於社交平台發文，指排公屋8年，首兩派都是50年樓齡的單位，最後一派獲將軍澳厚德邨，更是和諧式公屋，她對此十分滿意，興奮表示「終於畢業啦」。

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公屋輪候｜終極一派將軍澳厚德邨

該名港媽於Facebook群組發文，指輪候公屋8年，近日終於「畢業」，獲派將軍澳厚德邨德康樓，月租2,455元。她透露，首兩派為50年樓齡公屋，「第一次無lift，第二次井字型」，由於兒子只有2歲，擔心他經常爬上爬落會危險，因此拒絕接受，而相比之下，厚德邨的樓齡較新，她對此感到十分滿意。

將軍澳厚德邨。（經濟日報資料圖片）

公屋輪候｜網民讚地點佳交通方便

貼文引起熱議，不少網民大讚厚德邨地理位置方便，更是和諧式公屋，紛紛留言恭喜樓主，「恭喜晒，厚德好住，有街市商場，地鐵又方便」、「厚德超方便」、「搭地鐵又唔使轉巴士」、「超方便的和諧式公屋」、「妳好幸運，厚德配套好齊」。

公屋輪候｜和諧式公屋特點

位於將軍澳坑口的厚德邨，於1989年開始興建，在1993年開始入伙，是全港首批和諧一型設計的公共屋邨之一。「和諧式」的特點為用上不少預製組件，而和諧一型更參照私樓及居屋般用十字型設計，有較高級的感覺。

早期跟後期的和諧式單位亦有不同，主要在客廳位置增加窗戶，增加房間的光線感，且無論租戶怎樣間隔房間，整個單位都會空氣流通。

「和諧式」設計。（相片來源：房委會網頁）

公屋輪候｜95校網熱門小學

將軍澳厚德邨屬於95校網，區內熱門小學包括將軍澳天主教小學、將軍澳循道衛理小學、保良局馮晴紀念小學、基督教宣道會宣基小學等。

該區官津小學額一覽請看：小一自行分配學位｜2025小一自行分配學位申請　新界區21校網255間官津小學額一覽

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