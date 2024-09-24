大熊貓｜馬會捐逾1.2億元　助海洋公園擴建及提升大熊貓館設施

▲ 馬會捐逾1.2億元，助海洋公園擴建及提升大熊貓館設施。(馬會提供)

繼首對港產雙胞胎大熊貓寶寶誕生後，中央政府再次送贈予香港的一對國寶大熊貓亦即將抵港。香港賽馬會今天（24日）宣佈，撥捐逾1億 2100萬港元，支持海洋公園提 升「大熊貓之旅」及「香港賽馬會四川奇珍館」的生態設施，包括飄雪系統和園境復修等， 為公園內的大熊貓提供優質、安全、適齡及更貼近大自然生態的居住環境。

此外，捐款將用於擴建「大熊貓之旅」，亦會用於推行社區教育計劃，捐助來自低收入家庭的學生入園探訪大熊貓。

馬會稱，致力促進香港的可持續發展，保護本地生物多樣性，以及提升市民對環境和生態保護的意識，因此一直樂於支持海洋公園，特別是其環境保育和教育活動。透過提升和擴建海洋公園設施，以及進行連串教育活動，希望讓市民大眾，特別是年輕一代學會珍惜大自然及國寶大熊貓。

1977年開幕的海洋公園由馬會捐款支持興建和資助其早期營運。其後於1998年，馬會慈善信託基金捐款興建「香港賽馬會大熊貓園」，作為中央政府於香港特別行政區成立兩周年時所送贈的大熊貓安安和佳佳之居所。園區於2012年翻新及擴建後改名為「香港賽馬會四川奇珍館」，成為大熊貓及由四川成都動物園借出的兩隻國寶川金絲猴樂樂及虎虎的棲身之所。

目前，兩隻國寶川金絲猴樂樂和其其正居住於「香港賽馬會四川奇珍館」。馬會指，過去亦支持推行「賽馬會海洋公園教育計劃」、「賽馬會大熊貓青少年義工計劃」等，鼓勵學生和市民認識稀有國寶級動物如大熊貓。連同是次捐款，馬會及其慈善信託基金至今一 共審批撥捐超過9億港元協助公園發展和營運。

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