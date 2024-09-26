體臭問題丨丈夫每月只沖1至2次涼　新婚妻難忍結婚40日閃電離婚

【沖涼／衛生習慣／體臭／新婚／離婚】衛生習慣竟成為婚姻關係破裂原因！印度一名人夫一個月只洗澡1、2次，令身體總是散發著一股濃濃的的體臭，妻子最終難忍惡臭，於是僅僅新婚40日，即向法庭提出離婚申請。

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綜合外媒報道，印度北方邦阿格拉市（Agra）一名妻子婚後發現丈夫Rajesh的個人衛生習慣極差，即使天氣炎熱，但仍然只是一個月才洗澡1、2次。丈夫則反指面對妻子的多次抱怨，已作出讓步。除了40天洗了6次澡，每周更會在身上灑恆河水，用作潔淨身體。由於妻子難忍丈夫身上的體臭，最終回到娘家報警並提出離婚。

儘管丈夫事後曾服軟，指同意改善個人衛生，惟太太對離婚態度相當堅持，更指如要服婚，會令自己不想再活下去。

體臭成因

皮膚科專科醫生顏佩欣指人體的汗腺被分為小汗腺及大汗腺，小汗腺分佈在全身皮膚，所以全身的皮膚都會流汗；大汗腺又稱為頂漿腺，分布在腋下最多，其次為乳頭、生殖器官、耳朵等位置，從青春期更會開始變得發達。但其實不管是大、小汗腺所分泌出來的脂肪酸、汗水，原本都是無味的，但經皮膚表面細菌發酵和分解後，會產生「短鏈脂肪酸」、「阿摩尼亞」，會帶有較強烈的體臭味。此外，排汗多少亦會對體臭有影響，汗腺愈發達，排汗愈多，體臭愈重。

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