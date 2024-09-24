靚媽精明眼｜AlipayHK用$8買$96交通優惠　全新「Chill抵交通卡」搭一程即回本？

▲ 1折搶「Chill抵交通卡」，只需$8可買$96交通優惠 !

【AlipayHK/交通優惠/Chill抵交通卡】香港交通費出名貴，如果有優惠，必定可以節省很多！AlipayHK近日就推出全新「Chill抵交通卡」，用$8購買$96交通優惠 ，而且不限購買次數，分分鐘搭一程即回本，錫住大家荷包！

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AlipayHK點「紫」大變身，最新以紫色界面登場，功能優惠都同時大升級。首頁「交通」內的「Chill抵交通卡」，一卡有齊兩地交通優惠，香港及內地多個城市，無論搭車還是call車都用得到，非常方便。AlipayHK用戶可以用$8無限次購入價值$96交通優惠，當中包括以下9張搭車優惠券，有效時間更多達30天。

▲ 1折搶「Chill抵交通卡」！

Chill抵交通卡｜9張搭車優惠券

2張$2易乘碼（EasyGo）優惠，於易乘碼覆蓋的公共交通工具上使用，滿$3自動扣減。 1張$20 HOPEGOO高鐵優惠，透過AlipayHK「交通」頁面或直接搜索「高鐵」預定高鐵或火車票付款時使用，滿$21自動扣減。 1張$10 Uber Call車優惠，於Uber App使用AlipayHK餘額付款時使用，滿$11自動扣減。 2張$25高德打車Call車優惠（香港），於AlipayHK應用程式內高德打車（AMAP TAXI）小程序在香港打車訂單使用(不含接送機訂單)，滿$26自動扣減。 2張$5高德打車Call車優惠（內地），於AlipayHK應用程式內高德打車（AMAP TAXI）小程序在內地打車訂單使用（不含接送機訂單），滿$6自動扣減。 1張$2北上公交乘車優惠，於AlipayHK「交通」頁面內跨境乘車碼乘搭指定內地交通工具使用，滿$3自動扣減。 ▼ 點擊圖片放大 +2

Chill抵交通卡｜北上一樣可以用

「Chill抵交通卡」於AlipayHK「易乘碼」覆蓋的本地與內地交通工具都用到。包括港鐵、巴士、小巴，更適用於高鐵、龍運巴士、渡海小輪、新大嶼巴士及電車等；至於內地方面，則可暢通深圳、廣州、佛山、中山及上海等多個城市的巴士和鐵路，令大家穿梭兩地暢通無阻，不單公共交通工具，Uber與高德Call車一樣得！

最新影片推介：

Chill抵交通卡｜500 A. Point用$3兌換

用AlipayHK指定付款方式消費，每$1就可以獲1 A. Point；用500 A. Point 就可以用$3兌換Chill抵交通卡$96交通優惠！

同場加映：AlipayHK及支付寶跨境匯款教學

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AlipayHK｜新增零廣告「到站資訊」功能

AlipayHK新增實時「到站資訊」功能，可以掌握最近車站、班次及到達時間，還有轉車資訊以至步行方向都一目了然，而且「零廣告」，計劃行程更靈活更輕鬆順暢。

▲ 新增零廣告「到站資訊」功能

購買「Chill抵交通卡」：https://alipayhk.co/4ecYDrI

體驗「到站」功能：https://alipayhk.co/3ZB7Plm

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