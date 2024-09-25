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超市大搜查︱《LDK》比拼11款白髮染髮劑　持久不脫色4款奪A級最平$31

保健美顏

撰文： 郭子豐

發布時間： 37 分鐘前

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【染髮劑／染髮霜／染髮產品／染髮／頭髮護理／消委會／LDK】隨著年齡增長，白髮也會越長越多，所以不少人都會用染髮劑遮蓋白髮。日本雜誌《LDK》近日以4大標準評測11款白髮染髮劑，比較各款產品的完成效果、顏色耐久性、成分和使用感，並挑選完成效果最佳的款式，當中包括SALON de PRO、美源髮采、WELLATON、花王等熱門品牌，其中一款獲高評分的產品僅售579日圓（約31港元），大家不妨在各大店舖、網上購物，或遊日時趁機入手。

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超市大搜查︱4大標準評測白髮染髮劑

《LDK》指出，白髮專用的染髮劑比起一般美髮染髮劑有著較強的著色效果，較不容易因每日洗頭而逐漸脫色，不過顏色選擇就較少，多為黑色、棕色等接近自然髮色的選擇。

《LDK》以4大標準評測各款白髮染髮劑：

  • 完成效果：由專業髮型師在頭髮樣本上使用染髮劑，等待完全著色後，根據髮質、著色效果、光澤度等多方面進行評分；放置數天後再檢視頭髮樣本，根據樣本上的髮質變化、染髮劑殘留物和脫色情況再進行評分。
  • 顏色耐久性：專業髮型師對頭髮樣本進行14次的反覆清洗及乾髮過程，利用直接目測和專業儀器檢視頭髮脫色程度，從而評估染髮劑的顏色耐久度。
  • 成分：由專業頭皮治療師檢查產品成分標籤，根據保濕成分、光澤成分、修護成分等進行評分。
  • 使用感：由多名受測者實際使用產品，根據產品氣味、等待時間、附屬工具的使用便利性、用後髮質表現等多方面進行評分。

超市大搜查︱11款白髮染髮劑

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評測結果顯示，「SALON de PRO 沙龍級白髮染泡沫 6棕黑色」及「SALON de PRO 無氣味快速染髮霜 5B深棕色」均獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦，售價分別為847日圓（約46港元）和9579日圓（約31港元），性價比甚高。

「SALON de PRO 沙龍級白髮染泡沫 6棕黑色」在4項測試上均獲得3.5至5分。專業髮型師表示，產品的完成效果良好，頭髮樣本不見任何白髮，顏色感覺自然並帶有光澤；而且著色力甚強，即使經過反覆洗滌，仍不見任何脫色情況，僅在髮尾略顯變淡。專業頭皮治療師就發現，產品具有多種頭髮護理成分，含有保濕成分、光澤成分和修護成分，甚至能調節髮質的pH值，換言之髮質不會因染髮劑而受傷害，反而會因產品而獲得一定程度的護理效果。受測者表示，產品呈泡沫狀，亦不像傳統染髮劑一樣要把2種化學劑混合；產品在使用上非常方便，只需要塗抹在頭髮上，並均勻地掃到各位置的頭髮，然後靜待20分鐘就完成染髮。

「SALON de PRO 無氣味快速染髮霜 5B深棕色」在4項測試上均獲得3.8至4.5分。專業髮型師表示，產品的完成效果良好，頭髮樣本不見任何白髮，顏色較偏黃棕色並帶有光澤，惟髮尾略感粗糙；著色效果亦不錯，經過多次洗滌後只輕微脫色，但髮色表現更自然、更具光澤。專業頭皮治療師就發現，產品含有修護成分及保濕成分，並去除了香料成分，故不容易引起頭皮敏感。受測者表示，雖然產品需先把2種化學劑混合，但混合速度快，馬上就能塗抹在頭髮上，產品質地不黏稠，利用附屬的髮梳就能輕易塗抹到各位置的頭髮，再靜待15分鐘就完成染髮，過程中也不會發出任何異味。

同場加映：

超市大搜查︱精選消委會及《LDK》12款安全染髮劑　不含致敏源重金屬最平僅$105

消費者委員會（消委會）過往曾測試過市面上26款染髮劑，當中有逾6成半樣本含有致敏物質、重金屬或細菌，僅有9款獲評5分滿分，屬於安全之選，名單如下：

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同場加映：

染髮風險｜婦人常染髮確診膀胱癌 　醫生揭做錯1件事惹禍 2種顏色要避染

本港皮膚科專科醫生胡惠福曾在受訪時指出，由於大部分染髮劑都有化學成分，當被塗抹在頭皮或頭髮時，經皮膚吸收後會進入血液和腎臟，再透過膀胱排泄。如長期反覆染髮，化學物質無法被代謝時，會沾附在器官上，長期累積或會引致器官細胞癌病變，因此應該多加小心，控制染髮次數。

胡醫生指，過往雖然曾有研究發現染髮劑與致癌風險或有關聯性，但大多數研究仍未能充份證實染髮劑與致癌風險有強大關聯，而且目前亦未清楚個人使用多少染髮劑才會增加致癌風險，因此仍然需要更多研究去找出答案。

超市大搜查︱染髮劑注意事項 

部份愛美人士或會DIY染髮，但究竟如何判別染髮劑是否安全？根據本港《藥劑業及毒藥條例》規定，染髮產品包裝上須標示常見的致敏物質成分和含量，點擊睇下圖：

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部分人士會對對苯二胺（PPD）產生過敏反應，常見過敏症狀是痕癢、刺痛，乾燥和灼熱。另外，部分人更會出現紅斑和斑塊，嚴重者甚至會出現併發症，包括接觸性蕁麻疹、血管性水腫、支氣管痙攣、哮喘等。

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