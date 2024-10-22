  • 32°C
香港時間：20241022日 (二) 14:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

食用安全｜氣炸鍋無油煮食更健康？營養師揭降熱量反致癌　毒物專家教2大貼士安心使用

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【氣炸鍋／致癌／低卡／減肥】標榜無油料理的「氣炸鍋」近年深受大眾歡迎，台灣有營養師卻指出，長期食用氣炸料理恐增加致癌風險，建議烹煮的時候切勿超過這個溫度。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜瑜伽導師教2組動作 在家伸展+輕鬆養生

食用安全｜氣炸鍋超高溫煮食恐致癌

台灣營養師蔡正亮曾在其Facebook專頁發文，指出氣炸鍋烹煮酥脆食物的原理是利用熱風扇高速旋轉，原理與吹風機相似，運用熱空氣對流的原理讓食物快速加熱。蔡正亮指出，很多人以為無油煮食一定會比傳統油炸食物健康。事實上，快速升溫的加熱方式會增加食物中3種常見營養素，變質成為3大致癌物：

加熱前加熱後
醣質及部分的胺基酸丙烯醯胺
油脂、蛋白質多環芳烴（PAHs）
蛋白質（胺基酸）雜環胺（HAs）

食用安全｜一周不建議吃超過5次

蔡正亮引述過往研究指出，在極高溫情況下（160度以上）烹煮食物，容易讓食物成分產生裂變。他舉例超高溫烹調方式包括：油炸、燒烤、烘烤、和氣炸，當中以氣炸鍋特別危險，因為氣炸鍋中的食物受熱均勻，熱對流強大，更容易讓食物中的營養素轉化成致癌物。雖然無油煮食能夠降低食物的卡路里，但反而增加大眾使用它的頻率，增加攝入致癌物的風險。對此，他建議氣炸鍋烹調的食物一周吃1次就夠，長期食用氣炸料理，如一周5次或以上，會增加對健康的威脅

氣炸鍋的出現的確節省很多烹調食物的步驟，如需要用到氣炸鍋煮食，他建議2大安全煮食貼士：

點擊圖片放大
+3
+2

食用安全｜氣炸食物勿超攝氏120度

臨床毒物科護理師譚敦慈曾在當地健康節目《醫師好辣》上分享關於適用氣炸鍋要注意的事項。她提醒使用氣炸鍋時，必須將機器放在抽油煙機下，因氣炸鍋烹煮食物期間會排出很大油煙，而油煙對於肺部有影響。加上建議烹煮溫度盡量保持在攝氏120度或以下，因為超過這個溫度即屬超高溫煮食，容易產生異環胺，而當中產出的糖化終極產物更是容易讓人老化和發炎風險增加20倍。她提出2大使用貼士，減少攝入致癌物。

點擊圖片放大
+3
+2

相關文章：飲食攻略｜12種最強抗癌食物　1種水果防4種癌症　減患胃癌風險近3成

食用安全｜10大防癌食材

日本北九州市產業醫科大學醫院、癌症名醫佐藤典宏分享，想要預防癌症，其實多吃一些身邊隨手可得的食材，就有相當不錯的養生功效，尤其是多攝取一些擁有抗癌植化素、營養素的食材，可有效降低罹癌風險。

佐藤典宏推介了經近年研究認證的10種有抗癌功效的食材，建議民衆每日食用。當中有部分食材可降低罹患多種癌症風險及50%死亡率，還可兼顧預防日常生活中例如高血糖、高血脂等疾病，多方面提升身體抗癌力。

點擊圖片放大
+10
+9

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

防癌食物︱癌症名醫精選10大防癌食材　每日進食1類食物降3癌近50%死亡率
17:23 2024/05/24
防癌食物︱癌症名醫精選10大防癌食材　每日進食1類食物降3癌近50%死亡率
飲食攻略｜40歲至60歲人士必吃15種超級食物　有效防癌/降血壓/減中風/失智風險
15:48 2024/05/29
飲食攻略｜40歲至60歲人士必吃15種超級食物　有效防癌/降血壓/減中風/失智風險
飲食攻略｜抗癌權威醫生推薦　8大抗癌防癌飲食法　可減3成復發率 晚期病人都有效
16:36 2024/07/11
飲食攻略｜抗癌權威醫生推薦　8大抗癌防癌飲食法　可減3成復發率 晚期病人都有效
飲食攻略｜日本研究揭多吃1類魚可防癌　女性患癌死亡率大減36%【附4種防癌平價魚】
13:21 2024/07/16
飲食攻略｜日本研究揭多吃1類魚可防癌　女性患癌死亡率大減36%【附4種防癌平價魚】
飲食攻略｜564位註冊營養師推介　2024必吃10大超級食物防癌／護心／降三高
13:26 2024/07/30
飲食攻略｜564位註冊營養師推介　2024必吃10大超級食物防癌／護心／降三高
飲食攻略｜咖啡助防癌抗炎降膽固醇　醫生揭1類咖啡最健康：這時間飲最好
17:13 2024/08/05
飲食攻略｜咖啡助防癌抗炎降膽固醇　醫生揭1類咖啡最健康：這時間飲最好
長壽秘訣｜78歲長壽專家成功逆齡21歲　分享7種超延壽食物助防癌/護心/降血壓
11:32 2024/08/23
長壽秘訣｜78歲長壽專家成功逆齡21歲　分享7種超延壽食物助防癌/護心/降血壓

你可能感興趣

防癌食物︱癌症名醫精選10大防癌食材　每日進食1類食物降3癌近50%死亡率
17:23 2024/05/24
防癌食物︱癌症名醫精選10大防癌食材　每日進食1類食物降3癌近50%死亡率
飲食攻略｜40歲至60歲人士必吃15種超級食物　有效防癌/降血壓/減中風/失智風險
15:48 2024/05/29
飲食攻略｜40歲至60歲人士必吃15種超級食物　有效防癌/降血壓/減中風/失智風險
飲食攻略｜抗癌權威醫生推薦　8大抗癌防癌飲食法　可減3成復發率 晚期病人都有效
16:36 2024/07/11
飲食攻略｜抗癌權威醫生推薦　8大抗癌防癌飲食法　可減3成復發率 晚期病人都有效
健康問題 健康養生 食用安全 營養師 致癌物 癌症 營養素 養生 熱量 燒烤

最高瀏覽

馬國明一時大意爆太太有喜？　湯洛雯首開腔用12個字無奈回應
馬國明一時大意爆太太有喜？　湯洛雯首開腔用12個字無奈回應
打風預測│天文台料潭美周四、五闖本港800公里　屆時發出一號戒備信號
打風預測│天文台料潭美周四、五闖本港800公里　屆時發出一號戒備信號
鼓勵生育｜政府僱員明年4月起享3日育兒假　楊何蓓茵料約1.2萬名僱員受惠
鼓勵生育｜政府僱員明年4月起享3日育兒假　楊何蓓茵料約1.2萬名僱員受惠
腦腫瘤丨蔡一傑開刀除腦瘤留巨疤　醫生拆解3大常見腦瘤症狀惡性膠質瘤存活中位數僅1年
腦腫瘤丨蔡一傑開刀除腦瘤留巨疤　醫生拆解3大常見腦瘤症狀惡性膠質瘤存活中位數僅1年
急症室最長等候時間（10月22日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月22日 時間12:05）