食用安全｜氣炸鍋無油煮食更健康？營養師揭降熱量反致癌　毒物專家教2大貼士安心使用

【氣炸鍋／致癌／低卡／減肥】標榜無油料理的「氣炸鍋」近年深受大眾歡迎，台灣有營養師卻指出，長期食用氣炸料理恐增加致癌風險，建議烹煮的時候切勿超過這個溫度。

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食用安全｜氣炸鍋超高溫煮食恐致癌

台灣營養師蔡正亮曾在其Facebook專頁發文，指出氣炸鍋烹煮酥脆食物的原理是利用熱風扇高速旋轉，原理與吹風機相似，運用熱空氣對流的原理讓食物快速加熱。蔡正亮指出，很多人以為無油煮食一定會比傳統油炸食物健康。事實上，快速升溫的加熱方式會增加食物中3種常見營養素，變質成為3大致癌物：

加熱前 加熱後 醣質 及部分的胺基酸 丙烯醯胺 油脂 、蛋白質 多環芳烴（PAHs） 蛋白質（胺基酸） 雜環胺（HAs）

食用安全｜一周不建議吃超過5次

蔡正亮引述過往研究指出，在極高溫情況下（160度以上）烹煮食物，容易讓食物成分產生裂變。他舉例超高溫烹調方式包括：油炸、燒烤、烘烤、和氣炸，當中以氣炸鍋特別危險，因為氣炸鍋中的食物受熱均勻，熱對流強大，更容易讓食物中的營養素轉化成致癌物。雖然無油煮食能夠降低食物的卡路里，但反而增加大眾使用它的頻率，增加攝入致癌物的風險。對此，他建議氣炸鍋烹調的食物 一周吃1次就夠 ，長期食用氣炸料理，如 一周5次或以上，會增加對健康的威脅 。

氣炸鍋的出現的確節省很多烹調食物的步驟，如需要用到氣炸鍋煮食，他建議2大安全煮食貼士：

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食用安全｜氣炸食物勿超攝氏120度

臨床毒物科護理師譚敦慈曾在當地健康節目《醫師好辣》上分享關於適用氣炸鍋要注意的事項。她提醒使用氣炸鍋時，必須將機器放在抽油煙機下，因氣炸鍋烹煮食物期間會排出很大油煙，而油煙對於肺部有影響。加上建議烹煮溫度盡量保持 在攝氏120度或以下 ，因為超過這個溫度即屬超高溫煮食，容易產生異環胺，而當中產出的糖化終極產物更是容易讓人老化和發炎風險增加20倍。她提出2大使用貼士，減少攝入致癌物。

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食用安全｜10大防癌食材

日本北九州市產業醫科大學醫院、癌症名醫佐藤典宏分享，想要預防癌症，其實多吃一些身邊隨手可得的食材，就有相當不錯的養生功效，尤其是多攝取一些擁有抗癌植化素、營養素的食材，可有效降低罹癌風險。

佐藤典宏推介了經近年研究認證的10種有抗癌功效的食材，建議民衆每日食用。當中有部分食材可降低罹患多種癌症風險及50%死亡率，還可兼顧預防日常生活中例如高血糖、高血脂等疾病，多方面提升身體抗癌力。

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