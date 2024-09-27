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理財教育｜虎媽要求7歲仔交房租俾電費　教仔日做家務賺錢建立理財觀捱轟

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 4 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

親子理財｜虎媽要求7歲仔交房租俾電費，教仔日做家務賺錢建立理財觀，卻被網民鬧爆剝奪孩子的童年。

【育兒心得/親子理財/理財教育】對於小孩子來說，早期理財教育就是為他們鋪路，教導孩子如何制定預算和區分「需要」與「想要」，讓他們長大後能更聰明地花錢和存錢，做出明智的財務決策。美國佛羅里達州一位母親以其獨特的育兒理財方法引發網上熱議，部分人稱讚她教導有方，但也有網民認為其子年紀尚幼，現階段不應受到金錢壓力。

最新影片︰

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靚媽精明眼｜名店主理人教Hermès買袋攻略　公開3大秘訣如何零配買入稀有手袋

親子理財教育｜灌輸正確價值觀

根據外媒《The Sun》報道，一位外國媽媽以「craftedandcrazy」帳號將影片上傳至影音社交平台「抖音」（TikTok），片中她向網民分享如何教育7歲兒子正確的金錢觀念和理財知識。這位媽媽不希望兒子不勞而獲，而是希望他能用自己的努力、時間和付出來獲得金錢，於是制定一項租金法則，讓兒子透過做家務來賺取每日1美金（約港幣$7.8）作為零用錢，每逢月底，要將部分零用錢支付自己房間的租金、電費及iPad上網費用，希望藉此方式建立孩子的理財意識。

同場加映：有錢人4種特性

親子理財教育｜將收入分成2大類別

這位母親不僅讓兒子領悟「辛苦錢」的重要性，還教導兒子如何分配這些收入︰將一部分用於「支付帳單」，另一部分則留作「娛樂消費」兩個錢甖。實際上，這位媽媽會將兒子支付的租金和電費存入他的銀行戶口，以便將來還給他。她認為這樣的做法不僅能讓孩子學會金錢的價值，還能培養他負責任的態度。

影片上傳至抖音後，引發網友的熱烈討論。支持者認為這種教育方式非常聰明，能讓孩子從小建立正確的金錢觀念，並學會「一分耕耘一分收穫」。反對者則認為，兒子年紀尚小，童年應該是無憂無慮的時光，而不是承擔金錢的壓力。

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同場加映：理財專家教6個累積財富秘笈

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