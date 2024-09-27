陳守仁小學面試｜陳守仁10月首輪小一面試40人爭1學位　校長提醒試前應做這1點

▲ 保良局陳守仁小學10月舉行首輪小一面試。

【小一面試/直資小學/保良局陳守仁小學/面試題目】熱門直資英文小學保良局陳守仁小學，將於10月舉行2025/26學年小一入學首輪面試，該校深受家長歡迎，每年均吸引6000人報名，即平均約40人爭奪一個學位。校方提醒家長，面試前可讓孩子保持愉快的心情到校，以發揮最佳狀態。

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陳守仁小學面試｜學費及面試日期

位於油麻地的保良局陳守仁小學在1999年創校，除中文及普通話科外，其餘科目以英語為教學語言，全校學生亦需學習第三語言。他們在小一入學後，每3個月輪流接觸日語、西班牙語及法語，小二開始三選一學習，每學期設有評估。該校設5班小一，本學年學費為20,500元，分10期繳付。

明年入學的小一學生，將於10月19、20及26日其中一天接受首輪面見日，校方於12月5日公布進入第二輪面試的名單，次輪面試在12月14日舉行，明年1月15日公布取錄及備取名單，獲取錄的學生須在同月下旬註冊，其後在3至8月會陸續有小一銜接活動。

▲ 保良局陳守仁小學將於10月19日起舉行明年小一入學首輪面見。（資料圖片）

陳守仁小學面試｜校長：着重學生表現多於分數

辦學宗旨以充分發展兒童的潛能的陳守仁小學，過往首輪面試內容如下：

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校長周智銘接受傳媒訪問時曾透露，該校每年平均有6,000人報名入讀，校方沒有既定的收生目標，希望錄取哪一類特質的學生，亦不設家長面試，反而着重學生整體表現多於分數。

他提醒，學生到學校面試，可能會出現陌生感，不少學生都會喊着面試，雖然評分不受影響，但家長應在試前讓他們保持輕鬆愉快的心情，穩定情緒對面試有正面作用。

▲ 保良局陳守仁小學將於10月19日起舉行明年小一入學首輪面見。（資料圖片）

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