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由治及興｜夏寶龍再三喊話工商界　蔡冠深：實際行動要靠數字反映

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 31 分鐘前

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工商界國慶酒會。（梁偉榮攝）

港澳辦主任夏寶龍再三點名本港工商界、企業家要把把愛國愛港熱情轉化為「實際行動」，齊心協力推動香港實現由治及興。

香港中華總商會會長蔡冠深認為，所謂「實際行動」，不是談怎麼去做，而是具體落實。「一帶一路，不是說帶個團出去、行個圈睇咗就算，真正能夠同當地做生意，貿易、投資等，這些就是具體的行動，我覺得，實際行動要靠數字反映。」

中華總商會會長蔡冠深。（梁偉榮攝）

他認為，夏寶龍非常重視香港經濟發展，作為工商界，要先做好本地業務，包括金融、貿易、零售等，「更重要是要融入國家發展大局。」亦要爭取一帶一路的商機。

工商界今日舉行慶祝中華人民共和國成立75周年國慶酒會。特首李家超、政務司司長陳國基等亦有出席，但李沒有致辭。籌委會執行主席蔡冠深致辭時亦引述夏寶龍會見李家超時的談話。

前特首曾蔭權讚李家超。（梁偉榮攝）

蔡冠深：工商界可在三方面扮演積極角色

蔡冠深表示，工商界作為社會的重要一份子，定比積極貫徹三中全會精神，主要求變、推進高質量改革、對接國家重大戰略發展。他續指，工商界尤其可在三方面扮演積極角色。

一：香港專業服務擁有豐富經驗和高水平專業人才，熟悉國際商務運作，可擔當協調內與與國際市場的中介角色，為企業「引進來」、「走出去」提供專業支援；

二：香港擁有科研基礎實力，可通過加強與大灣區科研合作，打造國家首屈一指的「國際創新科技中心」，形成國際科研技術與高端人才的「聚寶盆」；

三：香港作為國際金融中心，能有效促進國際資本、技術和人才流動，並積極豐富人民幣投資產品與服務選擇，助力推動人民幣國際化發展。

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