高官外訪丨陳茂波：港在人工智能等領域　可與西班牙創科生態圈強強聯手

▲ 陳茂波向西班牙商界推介香港商機。（政府新聞處圖片）

正於西班牙的財政司司長陳茂波昨日（馬德里時間9月24日）與西班牙貿易國務大臣會面，講述香港最新的經濟發展情況。雙方也就進一步推動兩地經貿合作和相互投資，進行深入交流。

陳茂波昨日中午先出席由貿發局舉辦的商務午餐會，向約150位西班牙工商、金融、創科界的領袖發表主題演講，並和與會者交流。他提到，香港疫後已恢復與全球的連接，憑著「一國兩制」獨特優勢，會鞏固作為「超級聯繫人」角色，歡迎西班牙企業利用本港作跳板，開拓內地以至亞洲的市場。他強調，香港亦正致力發展成為國際創科中心，創科生態圈日趨蓬勃，在人工智能、生物科技、金融科技、新能源和新材料等多個重點領域，可與西班牙的創科生態圈強強聯手。

另外，陳茂波昨日早上率領科技初創代表團，先後到訪西班牙的初創加速器IMPACT和西班牙電訊企業Telefónica。代表團的初創企業代表與IMPACT負責人亦有互動交流，並介紹各自的創業理念和業務發展。

陳茂波今日（馬德里時間9月25日）會繼續在馬德里的訪問行程，下午會轉抵倫敦訪問。

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