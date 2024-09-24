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航天科技｜全球首個AI大模型科學衛星　中大首發衛星進入太空軌道

社會

發布時間： 2 小時前

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「香港青年科創號」衛星由捷龍三號運載火箭在內地山東海陽發射基地成功發射。（中大提供）

香港中文大學今日（24日）聯同國星宇航研發的「香港青年科創號」衛星，由捷龍三號運載火箭搭載，在山東海陽東方航天港成功發射進入太空軌道，標誌著首顆由香港特區政府創新科技署資助支持的衛星誕生。中大指，該顆衛星作為中大衛星星座首發實驗星，更是全球首個人工智能（AI）大模型科學衛星。

中大表示，今次衛星發射是在國家航天局及國家科學技術部相關部門指導下進行，時值中華人民共和國成立75周年，中大衛星作為「向國慶獻禮之作」，意義深遠。

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「香港青年科創號」衛星是香港首顆由中大直接參與設計、研發及數據接收的對地監測衛星，將聚焦探測包括香港及大灣區附近一帶的環境及地理資訊。

該顆衛星搭載了亞米級高分辨光學遙感相機和在軌智慧處理載荷，將對高解析度對地遙感觀測、資料在軌智慧處理和衛星上大模型部署等關鍵技術進行驗證，可服務於香港、大灣區乃至全球災害回應、智慧城市、碳中和、低空經濟等領域，加快香港新質生產力發展。該衛星首次部署端側AI大模型，將推動衛星由單星服務的「功能機」向網絡服務的「智慧機」時代轉變。

中大校董會主席查逸超形容，校方懷著激動的心情，見證中大在航天科技領域邁出了極具意義的一步，形容是一項「革命性的成就」。中大校長段崇智表示，校方感到無比自豪與光榮，能獲得國家航天局、科技部和香港政府支持，成功研發並發射了首顆中大衛星，標誌著中大在航天及AI大模型技術上開創了新的篇章，同時體現了香港科技界貢獻國家的堅定承諾，未來將持續深化與國家在航天領域的合作，共同推動衛星技術的進步。

擔任中大衛星星座首席科學家的太空與地球信息科學研究所（太空所）所長關美寶表示，中大首顆衛星將提供前珍貴數據，特別是支持中大對地遙感觀測相關技術研究。她說，中大會繼續努力，推動更多創新研究，展現中大在航天科學與地理信息科學領域的領先地位，並為全球災害回應和可持續發展出力，為社會帶來實際益處。

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