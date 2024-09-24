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哈佛研究︱菠菜食呢個量患結石風險增30%　醫生：可致腎衰竭

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撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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菠菜食呢個量患結石風險增30%　醫生：可致腎衰竭

【菠菜/結石/腎衰竭/莧菜/草酸/食用份量/食用安全】愛吃菠菜的人小心！美國哈佛大學有研究指出，每個月吃超過某份量菠菜的人，患結石風險會增加30%，嚴重可能會造成腎衰竭。

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台灣腎臟科醫師江守山在Facebook專頁發文指出，美國哈彿大學的醫療專業人員研究及護士健康研究在4年間、共追蹤20.5萬人後發現，每個月吃8份以上菠菜的人，結石風險會增加30%；而每份的份量，是指煮熟後一個小飯碗的量。另外，醫師還引述研究稱，一個健康的人，若每天生食菠菜、瑞士甜菜（豬菜）113克、或煮過的281克，就可能會造成腎衰竭。

江守山提醒，菠菜佔美國人日常生活食物中草酸攝取的40%；打成汁的菠菜及甜菜葉，吸收草酸會比直接吃這些蔬菜更多。除了菠菜外，莧菜也是高草酸蔬菜。因此，即使是健康的人，若過量食用含有高草酸的這些蔬菜，恐增加結石風險甚至損害腎臟。

對此，醫師提到，哈佛的報告外還有一篇國外文獻，指曾有一名女子連續兩天各食用600公克馬齒莧生菜沙拉後，出現急性腎衰竭；經腎臟切片檢查，發現也是由高草酸引起。

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洗腎危機｜男子食生炒菠菜釀急性腎損傷　醫生示警2類人需小心

至於要如何去除草酸，江守山表示雖然汆燙可以去除部分草酸，但要完全去除基本是不切實際的：

要完全去除草酸，需要連續汆燙半個小時，不可能汆燙這麼久。

高草酸蔬菜還最忌諱一種烹調手法，就是將這些蔬菜與同樣富含草酸的杏仁、腰果一起打成綠拿鐵，「這樣草酸會無法去除」。總而言之，江守山建議大家，偶爾吃高草酸蔬菜就好，避免過量。

同場加映：6大預防腎結石生活習慣

本港泌尿外科專科黃國田醫生曾接受訪問時指，腎結石的形成是起源自腎臟。當腎臟排尿期間，一些礦物質會積聚在腎臟內部形成一些小沙粒，經時間結集後就會變成腎結石。當腎結石脫落時，患者有時可沿輸尿管不自覺地排出，但萬一結石體質較大無法排出時，患者恐會因此出現劇痛，嚴重者可致腎衰竭，更有致命風險。

一般而言，20多歲後體內形成結石的機會增加，男性患者比例較女性高。在戶外或廚房等酷熱環境下工作的人，排汗較多，若沒有補充足夠水分，亦增加結石形成的機會；長期少活動，如果常坐在辦公室，或卧床的長期病患者，晶體亦較易在體內積聚形成結石。

要預防結石形成，黃醫生指出日常必須從改善生活及飲食習慣做起，包括養成以下6大習慣：

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同場加映：10大傷腎惡習

此外，台灣腎臟科醫生洪永祥曾在其Youtube頻道「腎寶思樂腎臟專科」公開10大傷腎惡習，綜合自己20年的從醫經驗，分析病人罹患腎病的種種誘因和生活習慣：

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