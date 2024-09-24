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高官外訪｜陳茂波赴西班牙科技發展與創新中心　商加強科技項目合作、資金和項目對接

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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陳茂波（右四）與José Moisés Martín Carretero（左四）、香港駐歐洲聯盟特派代表翁佩雯（左三）、香港科技園公司行政總裁黃克強（左二）及數碼港首席公眾使命官陳思源（右一）等合照。(政府新聞處圖片)

財政司司長陳茂波昨日（馬德里時間九月二十三日）繼續在西班牙馬德里的訪問行程，他與西班牙科技發展與創新中心（Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación）主任José Moisés Martín Carretero會面，雙方就如何加強在科技項目上的合作、資金和項目的對接等交換意見。

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西班牙科技發展與創新中心為符合西班牙創科發展策略的項目提供資金支持，並促進西班牙與其他國家和地區之間的科技合作。陳茂波介紹了香港近年大力投放資源發展創新科技所取得的進展，以及香港全鏈條金融服務對創科企業和項目在不同發展階段所提供的支持。

晤馬德里市議會主席  陳茂波：國際化、普通法、開放和友善營商環境會長久維持

陳茂波昨日亦到訪馬德里市議會，與市議會主席Francisco de Borja Fanjul Fernández-Pita會面，雙方就加強兩地合作交換意見。陳茂波介紹了香港在多個領域的最新發展情況，並指出在中央政府的堅實支持下，「一國兩制」安排將會繼續在香港長期實施，國際化、普通法、開放和友善的營商環境也會長久維持。他期待雙方在金融、創科、文化、教育等不同領域，加強互利共贏的合作；亦非常歡迎西班牙的企業來港投資興業，並利用香港開拓粵港澳大灣區以至內地，以及亞洲的龐大市場。他下午拜會了中國駐西班牙大使姚敬。

他早上率領科技初創代表團，到訪了西班牙其中一家創科加速器和創投基金Wayra，並與其投資團隊的負責人會面交流。透過其全球網絡，Wayra協助初創企業連接各地的技術和資本，並為它們提供指導，拓展更大的市場。會上，Wayra技術和投資團隊的負責人介紹了其機構的運作和發展策略，雙方亦就如何促進相互合作深入交流。陳茂波表示，期待這次到訪能促成兩地的創科生態圈更好對接，創造兩地初創企業的更多務實合作機會。

貿發局主席林建岳、貿發局總裁方舜文、香港科技園公司行政總裁黃克強、數碼港首席公眾使命官陳思源、香港駐歐洲聯盟特派代表翁佩雯等有參與行程。

陳茂波今日（馬德里時間九月二十四日）會繼續在馬德里的訪問，包括出席由貿發局舉辦的主題商務午餐會，向當地政商、金融和創科界推介香港的優勢。

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