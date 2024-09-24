韓國旅遊｜漢江限定5場燈光騷月底開催 過千無人機華麗表演免費睇【內附詳情】
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撰文： 吳霆俊
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
去首爾旅行，當然少不了去漢江公園野餐淥杯麵！除了邊食邊睇夜景，9月漢江公園將舉辦限定燈光秀，聚集1000部無人機於夜空華麗表演，只此5場！
其實漢江公園於今年春季已舉辦過一次無人機表演，當時好評如潮。千部無人機於空中砌出魷魚遊戲工作人員制服造型，又有可愛的卡通圖案，當然更少不了砌出SEOUL字樣讓大家打卡，視覺效果相當震撼。
燈光騷月底載譽歸來，從9月28日開始每星期舉辦，至11月2日一共5場，通通免費觀賞！每周均設不同主題，如魔法演奏會、音樂之夜、神秘森林等等，每晚8時準時開騷，可以睇足15分鐘。
除了欣賞夜景和表演，演出前後漢江公園周邊亦會文化藝術表演，想睇的朋友記得預早時間霸位！同時亦要留意天氣狀況，下雨的話演出日程有機會有變動，出發前可於官網參考當日的表演情況。
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表演日期及主題
- 9月28日（星期六）：魔法演奏會
- 10月4日（星期）：SEOULDAL X 音樂之夜
- 10月9日（星期三）：智能城市首爾
- 10月26日（星期六）：「秋夜博物館」表演
- 11月2日（星期六）：神秘的森林
2024漢江燈光秀
地點：首爾漢江纛島公園
時間：8pm至8:15pm
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