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深圳親子遊｜深圳龍華希爾頓逸林酒店住宿買一送一　人均$216包自助早餐/兒童樂園/行政禮遇【附自助晚餐優惠】

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 9 分鐘前

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深圳龍華希爾頓逸林酒店推出買一送一優惠！

【深圳好去處/親子好去處/自助餐優惠/自助餐/Buffet/龍華希爾頓逸林酒店/酒店/美食優惠】近年不少港人趁周末或假期快閃深圳，下周二為10.1國慶，又是一家大細出遊的好時機！深圳龍華希爾頓逸林酒店推出住宿及自助晚餐買一送一優惠，2大2小入住尊貴客房2晚，送雙人行政禮遇，人均港幣$216兼劃一價預訂公眾假期 ，優惠於今日（24日）下午3時在KKday開搶，即睇詳情！

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深圳親子遊｜龍華希爾頓逸林酒店買一送一

深圳龍華希爾頓逸林酒店位於龍華區核心地段，徒步可到達龍華文體中心及龍華文化廣場，周邊交通網絡發達，20分鐘車程直達深圳北站，18分鐘高鐵直達香港，40分鐘車程輕松抵達深圳寶安國際機場。 

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親子自助餐｜香港W酒店自助餐買二送二優惠　人均$266起歎海鮮/燒羊排骨/榴槤焦糖燉蛋

深圳親子遊｜住宿優惠詳情

【買一送一】入住尊貴客房，送雙人行政禮遇（包括雙人自助早餐、下午茶小食、Happy Hour及延遲退房至下午2點） 
優惠價：$1,722/2間或2晚起（原價$2,099/晚）
每房每晚最多2位成人及2位小童（5歲或以下）入住，每晚只須$215.3/位
- 入住尊貴客房2晚
- 每房送雙人行政禮遇，包括自助早餐、下午茶小食、歡樂時光（Happy Hour）、延遲退房至下午2時
- 免費使用室內森林兒童樂園
- 雙人室外恒溫泳池暢遊門票及酒店健身房使用權益
- 每房送2份希爾頓逸林歡迎曲奇

【買一送一】入住全景開放式套房，送雙人行政禮遇（包括雙人自助早餐、下午茶小食、Happy Hour及延遲退房至下午2點） 
優惠價：$2,196/2間或2晚起（原價$1,534/晚）
每房每晚最多2位成人及2位小童（5歲或以下）入住 ，每晚只須$274.5/位
- 入住全景開放式套房 2間1晚 / 1間2晚
- 每房送雙人行政禮遇，包括自助早餐、下午茶小食、歡樂時光（Happy Hour）、延遲退房至下午2時
- 免費使用室內森林兒童樂園
- 雙人室外恒溫泳池暢遊門票及酒店健身房使用權益
- 每房送2份希爾頓逸林歡迎曲奇

入住日期：2024年9月25日至12月31日

預訂網站：【按此連結】

深圳親子遊｜龍華希爾頓逸林酒店自助餐買一送一

另外，深圳龍華希爾頓逸林酒店推出4小時任食自助晚餐，當中更有買一送一優惠，冰鎮海鮮種類繁多包括長腳雪蟹腳、基圍蝦、青口、翡翠螺、元貝、三點蟹、鮑魚、花螺，此外更設有「小龍蝦專場」，更低至$183一位 。

自助晚餐再送芝士焗波士頓龍蝦及濃香椰奶凍，5歲或以下兒童及長者免費用餐，開放預訂至10月31日。

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深圳親子遊｜自助餐優惠詳情

【買一送一】自助晚餐（17:30–21:30） 
優惠價：
星期一至四 成人（140cm以上）$366/2位，平均$183/位（原價$732/2位）
星期五至日 成人（140cm以上）$418/2位，平均$209/位（原價$836/2位）

【低至67折】自助晚餐（17:30–21:30） 
優惠價：
星期一至四 成人（140cm以上）$252/位（原價$367/位）
星期五 成人（140cm以上）$285/位（原價$418/位）
星期六至日 成人（140cm以上）$219/位（原價$328/位）

*2人同行最多可攜同一位身高140cm以下兒童或70歲以上長者，憑有效證件免費
（享受優惠的兒童及長者人數不能超過用餐成人人數的一半）

預訂網站：【按此連結】

深圳親子遊｜深圳龍華希爾頓逸林酒店優惠詳情

預訂日期：2024年9月24日15:00至9月30日23:59
用餐日期：2024 年9月25日至10月31日
地址：中國廣東省深圳市龍華區東環二路8號深圳龍華希爾頓逸林酒店
*產品價格因應匯率浮動而改變

深圳親子遊｜交通資料

1. 於羅湖搭乘地鐵至4號線清湖站步行約10分鐘
2. 乘坐粵港澳直通巴士至龍華天虹購物中心（九方）站後換乘巴士至龍華文體中心站步行
約13分鐘（中港通巴士車票：購票網站 ） 

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