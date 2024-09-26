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飲食攻略｜「超加工食物」增患32種疾病風險　研究揭心血管疾病死亡率增50%【附3招搣甩零食癮】

食用安全

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 7 分鐘前

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【超加工食物／垃圾食物／癌症／代謝症候群／高血壓／心血管疾病／死亡／心理疾病】零食是不少都市人的伙伴，不僅工作忙碌時可以紓壓，消閒娛樂時亦是必備。但美國一項最新研究卻指出，經常食用超加工食品，恐增加患上32種疾病的風險，當中包括癌症、各種心血管疾病和慢性病。對於吃零食吃上癮的煩惱，台灣有醫生便分享自身經歷，只要3招就能夠戒掉吃零食的習慣，重拾健康。

最新影片：

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Sick問識答｜產後氣血差恐致嚴重脫髮？醫師拆解3大生髮穴位+食材

飲食攻略｜常吃垃圾食物增患32種疾病

台灣家醫科醫生魏士航在初日診所社交平台發布短片，指出常吃超加工食物有損健康。美國最新研究指出，過量攝取超加工食品會增加患上6類合共32種疾病的風險，當中包括：

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相關文章：【食用安全】過量攝取「超加工食品」　認知功能速度下降較常人快28%

飲食攻略｜心血管疾病死亡率增50%

研究亦指出，長期食用超加工食品患心血管疾病的死亡率增加50%、而患上代謝相關疾病風險會上升48%至53%，至於患心理疾病風險，則會上升50%。既然超加工食品對健康百害而無一利，為何人總是想吃垃圾食物？魏士航指出2大關鍵因素，是讓人擺脫不了零食的誘惑

1. 吃超加工食物讓人開心

魏士航指出，超加工食品是由食品科學家研究最讓人難以抗拒的味道，達致進食時刺激大腦分泌多巴胺，增加幸福感，慢慢導致身體對超加工食物上癮。

2. 方便快捷、便宜美味

由於超加工食物烹調方便快捷，加上保存期限較長，價格低廉，所以深得消費者喜愛。加上廣告耳濡目染下，形成很多現代飲食文化，如看電影配汽水爆谷等，潛移默化地增加他們選購超加工食品的意慾。

飲食攻略｜3招搣甩零食癮

魏士航分享自身經歷，指太太很喜歡吃零食，尤其是薯片，故此家中特別有一個零食櫃放置各式各樣的零食，無論在忙碌工作或是放鬆消閒時，隨手都可以拿起一包就吃。後來得悉常吃超加工食物對身體不好，兩人制定3招戒掉吃零食的習慣，容易實踐且非常奏效：

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