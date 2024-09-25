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大熊貓｜中央贈港大熊貓樣貌曝光　「樂樂」是「可可」的親舅父

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發布時間： 32 分鐘前

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大熊貓「安安」、「可可」各有性格。

中國大貓熊保育研究中心今日（24日）在微博表示，根據中心和香港海洋公園簽署的大熊貓保護研究合作協議，中國大熊貓保護研究中心一對大熊貓「安安」、「可可」將於9月26日啟程前往香港，定居海洋公園，成為香港特區迎來的第3對大熊貓。

帖文還附有一對大熊貓的相片，只見「安安」手持紅蘿蔔，而「可可」則手持竹葉，牠們都張開口。

最值得留意的是，「可可」的外祖父母是「靈靈」及「龍欣」；而早年來港的大熊貓「樂樂」與「可可」的母親「漢媛」，為同父異母的兄妹，因此「樂樂」正是「可可」的舅父。

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大熊貓「安安」（譜號1183），雄性，2019年6月28日於中國大熊貓保護研究中心出生，頭圓長，動作敏捷，聰明好動，個性外向活潑。母親是「林冰」（譜號740）、父親「武崗」（譜號502），有哥哥「撈撈」、兩個姐姐分別是「海海」及「文惠」，也有兩個弟弟「武林」和「嘟嘟」。

安安媽媽「林冰」，是旅泰大熊貓「林惠」在泰國清邁動物園產下的首隻寶寶，是泰國家喻戶曉的明星。2013年「林冰」回到故鄉四川進行婚配，首次產子便生下雙胞胎。「林冰」5年內已繁育4胎6仔。而安安是「林冰」第三胎中的哥哥。

大熊貓「可可」（譜號1180），原名「甜可」，雌性，2019年6月於中國大熊貓保護研究中心神樹坪基地出生，性情溫順、活潑好動，善於攀爬，典型的大熊貓界「假小子」。其母親「漢媛」、父親「津柯」，哥哥「麒麟」，妹妹「科源」。2024年，「可可」遷家至成都大熊貓繁育研究基地。

最值得留意的是，「可可」的外祖父母是「靈靈」及「龍欣」；而早年來港的大熊貓「樂樂」（2005年出生），其父親正是「靈靈」，「樂樂」與「可可」的母親「漢媛」（2008年出生），為同父異母的兄妹，因此「樂樂」正是「可可」的舅父。

目前，兩隻大熊貓健康狀況良好，正在熊貓中心都江堰基地接受隔離檢疫。為確保大熊貓「安安」「可可」順利赴港並適應新家，熊貓中心對其進行了全面健康評估，同時也安排專家和飼養員與香港海洋公園前來學習、參與一對大熊貓飼養的4名飼養員進行深入交流，讓他們熟悉並掌握兩隻大熊貓的性情和生活習性，並與兩隻大熊貓建立信任。

當大熊貓「安安」「可可」啟程赴港時，熊貓中心還將派出1名飼養員和1名獸醫陪同前往並停留一段時間，幫助兩隻大熊貓盡快熟悉並適應新家。 目前，熊貓中心和香港海洋公園正有序地推進運輸前的各項準備工作，全力保障兩隻大熊貓平安、健康抵港。

最新影片推介：余安安專訪

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我都係爸媽｜余安安回望單親媽媽路不覺虧欠女兒　享受湊孫樂對小朋友有計仔

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