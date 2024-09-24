旅客觸動酒店灑水系統　房間變水舞間要賠6萬8千元

▲ 酒店房間變水舞間。

香港不少酒店都禁止吸煙，住客如違反規定便會收取附加費。不過，如果因為觸動灑水系統令房間變水舞間，那麼要付出代價就更多。

在Facebook的「全港店舖消息(開張/執笠)關注組☠️🏦🥜 (店舖/ 餐廳/ 零售/ 商場/ 小店/ 大集團/ 實體經濟)」群組內，有成員在今早上載段短片，從片中所見酒店房內盡是水積，工作人員忙於整理房間。發片者同時寫道：

抵......

去旅行，喺房煲煙，整爆咗香港香格里拉灑水系統 要賠償6萬8大元

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網民質疑非吸煙引致灑水

不過，樓主沒寫哪個地方住客觸動房內灑水系統，而且也沒進一步證明片中房間是否真的是在香港香格里拉酒店所拍。

至於網民紛紛留言「點解啲人咁鍾意食煙！」、「賠得少!最少20萬啦」等。不過亦有網民提出質疑，認為不可能只是吸煙便引致灑水，指：「食煙係唔會整爆消防花灑頭個玻璃膽！遇熱先會仲要好熱，你用房間提供嘅風筒熱風吹都唔爆！一糸（係）用火燒、一糸（係）用硬物打爆！」、「食煙邊會咁誇張整爆頭？係咪多手用灑水頭掛衣架？」、「煮野食都未必爆頭喎，何況食煙？似係撞爆或者手多整爆」。

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