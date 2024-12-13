  • 19°C
香港時間：20241213日 (五) 18:51

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

火鍋陷阱丨打邊爐「2大習慣」 心臟衰竭死亡率50%　醫生警告：現3症狀速求醫 【附9大外貌變化或患心臟病】

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

分享：

分享：

熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

【打邊爐／火鍋／心臟衰竭／心臟癌症／死亡率／死亡風險／湯底／沙茶醬／症狀】天冷時最適合打邊爐！但有心臟科醫生便提醒，打邊爐有2大飲食陷阱，令心臟衰竭死亡率達50%，並分享心臟衰竭症狀，原來從「9大面相變化」即可看出端倪。

最新影片:

Sick問識答
Sick問識答｜狂食生蠔提升生育能力？ 中醫教5招成功造人+助孕食療

台灣新光醫院心臟內科主治醫師陳冠任，曾在《健康晚點名》節目分享了打邊爐肇禍的案例。他指曾遇過一名女患者因覺得氣喘而求醫，檢查後發現有肺積水，原因是她打邊爐時有2個常見習慣：

除了愛喝湯，還會沾沙茶醬。

陳冠任表示，打邊爐的高鈉湯底及醬汁其實正正中了2大飲食陷阱，亦加重了心臟負擔，對本身有心臟病的病患尤其危險。他解釋指，一旦水分與鹽分一下子攝取過多，會導致肺積水、無法呼吸，亦會使心臟負荷過大，因此民眾打邊爐時要注意鈉的攝取。

心臟衰竭3大症狀

陳冠任指出，心衰竭常見症狀以「喘、腫、累」為主，一旦3症狀同時發生，建議立即就醫檢查心臟：

點擊圖片放大
+4
+3

心臟病有面相睇

除此之外，台灣心臟內科醫生張哲明在《新光醫院醫訊》發文，表示古人認為的「相由心生」，在現代醫學角度其實亦有一定道理。他指出，心臟病其實可從「面相變化」中觀察出端倪，並列出9大外貌變化，一旦出現，有可能就是心臟病變的警號。

點擊圖片放大
+10
+9

除此之外，台灣腎臟科醫生洪永祥亦曾在其Facebook專頁發文，指出冬天打邊爐能夠暖身，很多人以為打邊爐只是用灼熟食物，比起高溫油炸理應健康得多。事實上，打邊爐有7個常見壞習慣，甚至會增加致癌率。

點擊圖片放大
+8
+7

1. 麻辣湯底

洪永祥指出，麻辣湯底是不少人的首選，是高鈉、高飽和油脂與高熱量湯底，其熱量可高達800大卡，相當於3碗白飯熱量。因為麻辣湯底不但有辣椒，加上高湯、中藥材，再添加沙茶醬、咖哩粉、芝士、奶油、及豆瓣醬等高卡路里調味料提味，熱量和鈉含量飆升，比如說2碗麻辣鍋的湯，含鈉量已達4942毫克，是名副其實最傷腎的湯底。

2. 濃醇火鍋醬料

不少人習慣將火鍋料灼熟後蘸醬，如沙茶醬、胡麻醬、豆乳醬、沙律醬、醬油膏等。洪永祥提醒，若添加次數超過1次，長期對腎功能可能有影響。故此，他建議選擇醬料原則為「越稀越好、避掉濃醇香三合一」，選擇豉油、烏醋、白醋、蔥花、蒜末、香菜、蘿蔔泥、碎洋蔥等會更佳。

3. 吃到全飽

坊間有很多「打邊爐任食」套餐，據統計一餐吃到飽火鍋最多可攝取3900卡路里，相當於14碗白飯的熱量，遠超一個成年人一餐建議熱量攝取——700卡路里，當中的鈉攝取量甚至可高達6600毫克。不少人會越吃越口渴，其實與高鈉攝取有關。一般任食邊爐都會包含「飲品放題」，喝含糖飲料或啤酒解渴，傷腎之餘更可能誘發痛風。

4. 用餐時間過長

打邊爐邊煮邊吃，用餐時間可長達平時用餐的2至5倍。洪永祥警告，火鍋湯底不斷滾煮超過30分鐘，會增加鍋中的食品添加物、鈉離子、重金屬、磷酸鹽、硝酸鹽等物質濃縮；一旦滾煮超過90分鐘後，亞硝酸鹽的濃度會暴增近10倍。他提醒，過量的亞硝酸鹽會引發急性中毒，出現缺氧、呼吸困難等症狀。攝取過量的亞硝酸鹽會產生致癌物亞硝胺，引發心血管疾病，或肝、大腸及胃部癌症。

5. 不分生食熟食餐具

不少人吃完麻辣鍋後容易肚瀉，成因除了是湯底過辣、高油鹽糖等造成腸胃道過量負荷外，吃到不乾淨食物也是主因，如吃到未完全煮熟的食物、生熟食的筷子或湯匙共用，以及沒有使用公筷直接伸進鍋裡夾食物等。洪永祥提醒，肚瀉和腸胃炎會傷害腸胃道，體內水分與電解質失衡，會加重腎臟負荷。

6. 用餐最後食即食麵+雪糕作結

很多人習慣打邊爐，在最後才加入即食麵或其他麵類，將「湯底精華」完整吸收，並以雪糕做甜品作為一餐的終結。洪永祥提醒，這個滿足「儀式感」的飲食方式，不但會增加卡路里吸收，鈉質攝取亦同樣暴增。

7. 打包湯底回家煮宵夜

洪永祥提醒，除了過餐食物容易滋生細菌，火鍋湯底煮得越久越不能喝，等同於將致癌物直接喝進肚子。

同場加映: 打邊爐｜30款高危火鍋配料

台北醫學大學附設醫院泌尿科戴定恩醫生於其Facebook舉出肉類、海鮮類、蔬菜類及醬汁類等30款高危火鍋配料：

點擊圖片放大
+4
+3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

心肌梗塞｜心臟科名醫突心梗自救過程超驚險　警告急救做錯2件事恐猝死【附護心／減膽固醇食物一覽】
17:19 2024/09/19
心肌梗塞｜心臟科名醫突心梗自救過程超驚險　警告急救做錯2件事恐猝死【附護心／減膽固醇食物一覽】
徐少強病逝丨 徐少強病逝細30歲妻傷心過度　處理丈夫身後事期間心臟病發離世【附心肌梗塞7大常見徵狀】
20:19 2024/09/15
徐少強病逝丨 徐少強病逝細30歲妻傷心過度　處理丈夫身後事期間心臟病發離世【附心肌梗塞7大常見徵狀】
治療心臟病︱四大支柱藥物　有助改善心臟衰竭死亡風險
08:00 2024/09/23
治療心臟病︱四大支柱藥物　有助改善心臟衰竭死亡風險

你可能感興趣

心肌梗塞｜心臟科名醫突心梗自救過程超驚險　警告急救做錯2件事恐猝死【附護心／減膽固醇食物一覽】
17:19 2024/09/19
心肌梗塞｜心臟科名醫突心梗自救過程超驚險　警告急救做錯2件事恐猝死【附護心／減膽固醇食物一覽】
徐少強病逝丨 徐少強病逝細30歲妻傷心過度　處理丈夫身後事期間心臟病發離世【附心肌梗塞7大常見徵狀】
20:19 2024/09/15
徐少強病逝丨 徐少強病逝細30歲妻傷心過度　處理丈夫身後事期間心臟病發離世【附心肌梗塞7大常見徵狀】
治療心臟病︱四大支柱藥物　有助改善心臟衰竭死亡風險
08:00 2024/09/23
治療心臟病︱四大支柱藥物　有助改善心臟衰竭死亡風險
健康問題 水腫 台灣 火鍋 心臟病

最高瀏覽

江若琳車禍︱江若琳尖沙咀遇交通意外　私家車翻側急送院
江若琳車禍︱江若琳尖沙咀遇交通意外　私家車翻側急送院
黑色素癌｜66歲女星確診皮膚癌王「黑色素癌」 已擴散至4期 收醫院員工一封信淚崩
黑色素癌｜66歲女星確診皮膚癌王「黑色素癌」 已擴散至4期 收醫院員工一封信淚崩
心肌梗塞｜老公鼻鼾聲突消失　雙唇發紫患急性心梗險死　幸老婆通宵煲劇救回一命【附心肌梗塞7大徵狀】
心肌梗塞｜老公鼻鼾聲突消失　雙唇發紫患急性心梗險死　幸老婆通宵煲劇救回一命【附心肌梗塞7大徵狀】
英年早逝｜內地37歲知名主播李昕鑫書房失火葬身火海　遺孀頭七發現懷孕
英年早逝｜內地37歲知名主播李昕鑫書房失火葬身火海　遺孀頭七發現懷孕
急症室最長等候時間（12月13日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月13日 時間16:05）